首度在台中市舉辦的國際網球賽「2020勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」，將於明天起到周日於台中市國際網球中心進行，賽事列入2021東京帕運的積分計算，是東京帕運會承認的巡迴賽之一。

以往國際網總ITF輪椅網球賽事每年均舉辦超過200場賽事，今年因受新冠肺炎全球大流行影響，全球僅有23場賽事，而在台中舉辦的台灣公開賽則是亞洲唯一舉辦國際賽的國家，展現台灣防疫上的優異表現，自21年前ITF首度授權國際輪椅網球公開賽在台灣舉辦以來，今年首度移師台中舉辦，希望能將輪椅網球這項運動介紹給中部地區的身障朋友，並且在台中永續舉辦。

勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽屬ITF Futures等級，總獎金達3000美元（約8.7萬台幣），開放報名初期，因為ITF賽事已停賽超過半年，各國選手無不躍躍欲試，一度吸引超過10個國家的選手報名，不過目前新冠肺炎疫情尚未受到控制，仍須遵守自國外入境後居家檢疫14天的規定，最終完成報名並入境台灣的選手僅有馬來西亞2名選手及1位教練。

大會除了在防疫配套措施做足準備之外，並在比賽現場設置輪椅賽事必備的輪椅維修站、物理治療站，為選手提供專車接送等，全力幫助我國選手提升成績、爭取世界排名進軍帕運之外，也展現我國主辦國際賽事的能力。

(中時 )