金價今年受惠疫情與全球寬鬆貨幣之賜上演大噴出行情，每盎司並衝上2,000美元的歷史新高，明年展望市場分析師仍一片樂觀，路透最新季調發現，分析師預估明年金價均價可達1,965美元，高盛更喊到2,300美元。

金價今年暴衝，8月並創下2,072.50美元的歷史新高，金價去年年中時還在1,300美元附近，波段漲幅創下2008年金融危機以來最大紀錄。

9月後隨著美元止跌回穩，加上市場避險買盤力道降溫，金價出現拉回整理，目前約在1,900美元上下狹幅震盪。

但市場依舊看好金價後市，根據路透向42名分析師與交易員所做的最新季調發現，分析師對今年金價均價預測的中位數落點為1,788美元，明年均價預測中位數為1,965美元，均較3個月前訪調的1,713美元與1,800美元為高。

盛寶銀行分析師韓森(Ole Hansen)表示，「低得不能再低的利率、為通膨避險的需求與美元可能走貶等3大因素加總後，都指向金價後市看漲。」

獨立分析師諾曼(Ross Norman)則指出，「近來做多金價的部位已明顯下降，未來隨著投資客進場回補，就會推升金價上漲。」

高盛更是樂觀，預估現貨金價今年的均價將達1,836美元，明年均價更高達2,300美元。

除了黃金，高盛基本上看好商品行情後市，預估貴金屬未來一年的投報率可達17.9％，工業金屬可漲5.5％，能源上漲空間最大估達42.6％。整體而言，標普高盛商品指數未來一年將大漲28％。

此外，根據路透的季調，分析師同樣看好白銀的後市，新估白銀今年的均價將落在每盎司20.50美元，明年均價為26美元，遠高於上次調查的17.50與20.03美元。

銀價2019年中約在15美元附近，今年最高一度飆至29.84美元，波段漲幅將近1倍，漲勢比金價還要兇猛。

(工商 )