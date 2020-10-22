國民黨前立委謝國樑，6月在臉書PO出與美國民主黨總統候選人拜登兒子杭特的合照，寫道「希望杭特未來能愈來愈好」，豈料杭特如今卻深陷多重醜聞，遭民進黨基隆市議員張之豪酸說，「所有民主國家都唾棄的太子外交，就免了吧」。今（22）日謝國樑回擊表示，不管最後美國大選結果如何，台灣都應該同時保持良好互動，無需押寶，並稱自己與美國前國務卿鮑威爾將軍也有交情。

謝國樑在臉書指出，美國前國務卿鮑威爾將軍，親手頒了2014年艾森豪學人獎座給他，並鼓勵他繼續在台灣政壇上努力，幫艾森豪增加台美之間的影響力，也結識一位年紀較小的麻州眾議員，是甘乃迪的第三代，也是一位優秀的州檢察官，非常可能是未來美國總統或副總統的候選人。

藍營前立委謝國樑（左），先前表示與拜登兒杭特有交情。（謝國樑辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

關於交朋友，謝國樑認為，都是以他們的專業度跟形象為主，當然主要還是對台灣是否願意釋出善意，如果碰到個人行為不檢點的，也絕不會認同，一定會劃清界線，杭特的事情即是如此，但這跟同情老拜登的個人理念是分開的。

謝國樑提到，拜登有過兩段婚姻，第一段婚姻太太跟女兒車禍身亡，兩個兒子Beau（博）及Hunter（杭特），Beau前幾年因為腦癌英年早逝，拜登白髮送黑髮人，對這樣的遭遇是同情，但最主要的還是比較認同拜登，會用溫和一點的方式來處理國際事務，也不會將台灣跟美國拉成一個陣線，前往戰爭的邊緣。

如果拜登選輸了，謝國樑也知道，台灣媒體一定會把他笑翻了，但還是願意承擔，並強調這絕不代表會認同杭特的荒唐事蹟，「我的國際朋友很多，少他一個也不算少，希望大家能理解我的原則。」

高中、大學、碩士都在美國念書，謝國樑對於美國總統大選有自己的看法，但無論結果如何，他認為，台美都必須保持良好闗係，目前選情膠著，台灣更不應把籌碼全押在川普身上，萬一拜登選上，台美互動不就岌岌可危？共和黨與民主黨，台灣都應該同時保持良好互動，無需在美國總統選舉兩造的互相攻擊中押寶跟風，擴大激化與加碼報導，對台灣的未來只是徒增外交困擾而已。

最近拜登選總統的新聞沸沸揚揚，其實，我是在擔任立委期間，有機會結交一些國外對台灣友善的朋友。包括我跟美國前國務卿鮑威爾將軍也是有交情，他親手頒了2014年的艾森豪學人獎座給我，並鼓勵我繼續在台灣政壇上繼續努力幫艾森豪增加台美之間的影響力。另... 由謝國樑發佈於 2020年10月22日 星期四

(中時新聞網)