國民黨前立委謝國樑，6月在臉書PO出與美國民主黨總統候選人拜登兒子杭特的合照，寫道「希望杭特未來能愈來愈好」，豈料杭特如今卻深陷多重醜聞，遭民進黨基隆市議員張之豪酸說，「所有民主國家都唾棄的太子外交，就免了吧」。今（22）日謝國樑回擊表示，不管最後美國大選結果如何，台灣都應該同時保持良好互動，無需押寶，並稱自己與美國前國務卿鮑威爾將軍也有交情。
謝國樑在臉書指出，美國前國務卿鮑威爾將軍，親手頒了2014年艾森豪學人獎座給他，並鼓勵他繼續在台灣政壇上努力，幫艾森豪增加台美之間的影響力，也結識一位年紀較小的麻州眾議員，是甘乃迪的第三代，也是一位優秀的州檢察官，非常可能是未來美國總統或副總統的候選人。
關於交朋友，謝國樑認為，都是以他們的專業度跟形象為主，當然主要還是對台灣是否願意釋出善意，如果碰到個人行為不檢點的，也絕不會認同，一定會劃清界線，杭特的事情即是如此，但這跟同情老拜登的個人理念是分開的。
謝國樑提到，拜登有過兩段婚姻，第一段婚姻太太跟女兒車禍身亡，兩個兒子Beau（博）及Hunter（杭特），Beau前幾年因為腦癌英年早逝，拜登白髮送黑髮人，對這樣的遭遇是同情，但最主要的還是比較認同拜登，會用溫和一點的方式來處理國際事務，也不會將台灣跟美國拉成一個陣線，前往戰爭的邊緣。
如果拜登選輸了，謝國樑也知道，台灣媒體一定會把他笑翻了，但還是願意承擔，並強調這絕不代表會認同杭特的荒唐事蹟，「我的國際朋友很多，少他一個也不算少，希望大家能理解我的原則。」
高中、大學、碩士都在美國念書，謝國樑對於美國總統大選有自己的看法，但無論結果如何，他認為，台美都必須保持良好闗係，目前選情膠著，台灣更不應把籌碼全押在川普身上，萬一拜登選上，台美互動不就岌岌可危？共和黨與民主黨，台灣都應該同時保持良好互動，無需在美國總統選舉兩造的互相攻擊中押寶跟風，擴大激化與加碼報導，對台灣的未來只是徒增外交困擾而已。
(中時新聞網)
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