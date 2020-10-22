批拿萊克多巴胺與毒品比較 民進黨點名蘇偉碩 19:312020/10/22 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 批拿萊克多巴胺與毒品比較 民進黨點名蘇偉碩。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨今在臉書指出「假訊息注意；點名精神科醫師蘇偉碩近日接受媒體採訪，將萊克多巴胺與毒品一起比較，造成民眾誤解恐慌，衛福部今日公布資料，該醫師引用文獻明顯誤植，劑量差距達千倍，請民眾不要相信錯誤引用的謠言。 民進黨指出，另外，該醫師提到「光呼吸就可能吸到萊劑」，衛福部也澄清這是錯誤的，請大家不要恐慌！ 民進黨強調，「食用萊劑殘留的豬肉會造成精神疾病」、「瘦肉精會造成兒童自閉症」等，衛福部也說明是危言聳聽、科學證據不足的臆測，請大家不要相信這樣的謠言。 (中時 ) #蘇偉碩 #萊克多巴胺 #民進黨 #毒品 #假訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中信台灣夢版圖 增至28據點 陪伴偏鄉孩童長大 04:102020/10/22 金融．稅務 鐵路高架宜蘭要出錢 綠議員批蘇唬林 04:102020/10/22 地方新聞 獨家專訪英國貿易部長 台灣風電本土化 英國願出力 04:102020/10/22 財經要聞 捍衛新聞自由 羅智強租18輛公車廣告向蔡蘇喊話 11:422020/10/22 政治 流感疫苗搶破頭 鄭運鵬：免費劑量應減少 12:062020/10/22 生活 林為洲為擋美豬進口表態挺拜登 綠委酸笑話一則 14:002020/10/22 政治 歐巴馬首直嗆 批川普自私自利 無能認真做總統 07:392020/10/22 國際 陳時中表態開放加熱菸 招名威：跟電子煙完全不同 15:002020/10/22 生活 台灣豬農也養過萊豬 關鍵錄音檔曝光 18:102020/10/22 政治 《時來運轉》運彩報報－LOL世界大賽四強即將開打 運彩開盤多種玩法 17:312020/10/22 體育 政治熱門新聞 美國大選「已成定局」 他曝最終結果：麻煩要出現了 - 政治 沈富雄大膽預測美大選結局後 黃暐瀚吐「驚人之語」 - 政治 美大選「醜聞」連環爆？林濁水預測他最終結局 - 政治 美國會為台出兵嗎？退將爆美國防部當年一番話斷言 - 政治 韓國瑜一發文就7萬人按讚 「國民黨大咖」忍不住說重話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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