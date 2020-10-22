民進黨今在臉書指出「假訊息注意；點名精神科醫師蘇偉碩近日接受媒體採訪，將萊克多巴胺與毒品一起比較，造成民眾誤解恐慌，衛福部今日公布資料，該醫師引用文獻明顯誤植，劑量差距達千倍，請民眾不要相信錯誤引用的謠言。

民進黨指出，另外，該醫師提到「光呼吸就可能吸到萊劑」，衛福部也澄清這是錯誤的，請大家不要恐慌！

民進黨強調，「食用萊劑殘留的豬肉會造成精神疾病」、「瘦肉精會造成兒童自閉症」等，衛福部也說明是危言聳聽、科學證據不足的臆測，請大家不要相信這樣的謠言。

(中時 )