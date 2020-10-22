最新奇幻冒險片《女巫們》11月5日（週四）將在台灣上映，電影改編自羅德達爾備受喜愛的故事，並由奧斯卡金像獎得獎導演勞勃辛密克斯執導，以黑色幽默又暖人心房的手法將這個暗黑童話故事呈現給現代觀眾。女巫們是化身人形的惡魔，片中主要演員包含安海瑟葳（飾演高階女巫）、奧塔薇亞史班森（飾演外婆）、史丹利圖奇（飾演飯店經理）以及新人賈瑟布魯諾（飾演小男童）也親自告訴觀眾如何發現混在人們之中的女巫，提醒大家提高警覺！

就像《女巫們》近期引起熱烈討論的預告及劇照中所呈現的，高階女巫雖然打扮得光鮮亮麗，外表美豔動人，有著雪白的肌膚、美麗的頰骨、拱起的黑色眉毛，以及血紅色的嘴唇，但內心極為黑暗醜陋。女巫們也都隨時戴著長及手肘的手套，因為她們的手是爪子；她們的鼻孔超大；她們都戴著假髮遮住光頭；她們沒有腳趾；她們的嘴巴甚至能張大到耳朵，變成齜牙咧嘴的大笑。

安海瑟葳在片中百變邪惡，女巫造型一出也嚇壞不少網友，安海瑟葳表示：「高階女巫是服裝設計、妝髮設計、編劇、方言教練、特效部門、特技、導演勞勃辛密克斯與我合作下的成果。她真的是個怪人，瘋癲又浮誇，所有人必須同心協力才能讓電影富有娛樂性，但又不過度誇張。」片中的每個造型過程都很耗時，安海瑟葳日前也在社群上分享一段幕後的縮時影片，影片中她耐心坐著讓工作人員在她臉上塗裝，為高階女巫的造型做前置準備。

電影描述在1967年年底，有一個孤苦伶仃的男童與外婆遇到一群神祕、迷人卻又殘忍的女巫，機靈的外婆很快帶著孫子逃到一處熱鬧的海濱名勝。好巧不巧，就在他們抵達時，世上最厲害的「高階女巫」召集了她在全世界的同伴來到這裡，而飯店經理也在毫無準備之下接待一群詭異又迷人的女巫集會，她們都做了偽裝，要一同展開高階女巫的邪惡計劃，也就是把全世界的小孩變成老鼠滅掉。

(中時 )