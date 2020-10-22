北市美魔女遭偷拍 累犯竟是退役軍人 19:342020/10/22 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方發現，陳嫌竟然還大膽地蹲下偷拍被害人的裙底。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市一名美魔女13日在中山區藥妝店，遭33歲陳姓男子偷拍裙底風光，女子當場將陳嫌扭送警局，警方調查，擔任保全的陳嫌已非首次犯案，且之前還是職業軍人，4年前才剛退伍，不料，竟成偷拍累犯。 警方追查，陳嫌在9月就曾在捷運站前店的美妝品，趁被害女子挑選商品時，尾隨偷拍裙底風光，最後甚至還蹲下直接大膽的拍攝。 女子發現後報警，陳嫌還辯稱沒有偷拍，直到警方檢視其手機，才讓他無法狡辯。警方查出，陳嫌在2011年在澎湖擔任職業軍人，2017年才剛退伍轉任保全，至今至少涉及4次偷拍女子案件。 (中時 ) #偷拍 #女子 #警方 #軍人 #裙底風光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最壞身教 母為孩偷奶粉遭判2個月 18:422020/10/21 社會 新北市中小學營養午餐弊案 3校長遭判決撤職 10:162020/10/22 社會 影／新北女子制止狗追貓 女遭外籍男飼主一拳打倒 14:332020/10/21 社會 銀行界劉德華偷拍15.8G激戰片 遭最強老婆求償千萬 07:592020/10/22 社會 新北女賊商場混入員工休息室搜刮3萬 警方依法函送 16:182020/10/22 社會 自曝有人要包養、傳不雅照 黃捷籲重視性別平等 12:102020/10/22 政治 交出「銀行界劉德華」淫夫15G激戰片 副總裁夫人：不敢再看 10:182020/10/22 社會 影》狂爆料拜登兒反遭仙人跳 朱利安尼在正妹前「摸鳥」畫面曝光 15:012020/10/22 國際 不爽男人被閨蜜吃掉 她躲門口拍下嘿咻片 狠傳網路 15:462020/10/22 社會 資深藝人張琪險遭詐騙 拍影片助警宣導 16:042020/10/22 社會 社會熱門新聞 遭控性侵女粉絲「村長」詹江村坦承屁股有胎記 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 北市大安區敦化南路疑瓦斯外洩 警消封鎖開挖找洩漏點 - 社會 妙齡女酒醉橫躺公廁嚇壞警衛 警護送返家寫紙條暖心提醒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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