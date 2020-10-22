北市一名美魔女13日在中山區藥妝店，遭33歲陳姓男子偷拍裙底風光，女子當場將陳嫌扭送警局，警方調查，擔任保全的陳嫌已非首次犯案，且之前還是職業軍人，4年前才剛退伍，不料，竟成偷拍累犯。

警方追查，陳嫌在9月就曾在捷運站前店的美妝品，趁被害女子挑選商品時，尾隨偷拍裙底風光，最後甚至還蹲下直接大膽的拍攝。

女子發現後報警，陳嫌還辯稱沒有偷拍，直到警方檢視其手機，才讓他無法狡辯。警方查出，陳嫌在2011年在澎湖擔任職業軍人，2017年才剛退伍轉任保全，至今至少涉及4次偷拍女子案件。

(中時 )