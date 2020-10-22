嘉義縣結合美食與故宮南院國寶特色，邀太保市在地7家特色店家搭配總舖師蔡禾建手藝，推出12道豐富菜餚的「呷太保─國寶宴」。（呂妍庭攝）

嘉義縣結合美食與故宮南院國寶特色，邀太保市在地7家特色店家搭配總舖師蔡禾建手藝，推出12道豐富菜餚的「呷太保─國寶宴」。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁（中）22日換上廚師服，與業者一同行銷國寶宴，邀民眾預訂逗陣呷辦桌。（呂妍庭攝）

太保市在地7家特色店家搭配總舖師蔡禾建手藝，推出12道豐富菜餚的「呷太保─國寶宴」，包括融入故宮國寶「翠玉白菜」元素的酸菜白肉鍋。（呂妍庭攝）

嘉義縣結合美食與故宮南院國寶特色，邀太保市在地7家特色店家搭配總舖師蔡禾建手藝，推出12道豐富菜餚的「呷太保─國寶宴」。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府為推動在地商圈發展，以故宮國寶為主題，邀集店家和總鋪師推出12道菜的國寶宴，31日將配合嘉有好市集，在縣治特區戀人公園旁舉辦「呷太保─呷飯皇帝大國寶宴」，預計席開30桌，一桌3500元開放民眾訂購，剛推出就被搶訂20多桌，非常搶手。

縣府經濟發展處集結太保商圈優質特色店家野爺鍋物、佳佳香專業炸雞、御鼎田都、阿墨風尚料理、稻香冰店、尚一豆烘焙坊、魔力手作茶等7間特色店家美食，並邀請嘉義縣在地總舖師蔡禾建主廚，用心準備宮廷國寶拿手菜餚，滿滿12道豐富菜餚，要迎接每一位到太保做客的朋友。

22日宣傳記者會中，嘉義縣長翁章梁穿上廚師服介紹在地美食，強調國寶宴融入「故宮國寶」元素，結合在地特色店家的招牌菜，從菜單到擺盤，從嗅覺、味覺到視覺，如同皇室般尊榮享受，讓一桌的菜餚，吃到太保在地美食及嘉義當季當令食材入菜的佳餚，「每道料理都是上等之選」，邀請民眾趕快把握難得機會，快來「呷太保」。

經發處指出，這次經費來自經濟部中小企業處「數位寬頻應用街區計畫」及縣府「目標商圈輔導計畫」，在中央及地方政府雙重資源挹注下，透過數位工具的建置 如友善街區WIFI、多媒體互動機等，及呷太保親子旅行趣踩線團等系列行銷宣傳，為太保祥和商圈發展開啟展新的一面。

(中時 )