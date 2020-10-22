橫綱凱咪打臉「VVIP陪睡價目表」 揭淫媒不找潔哥、米砂殘酷原因

獨／超胸網紅槓廣告小妹 開嗆「有人要賣還沒人買」

網紅橫綱凱咪（Aqq cami）近日在臉書發表網美有7成都在賣淫，一席話引發軒然大波，接著更有一位自稱業內人士的網友在宅論壇爆料一份給VVIP客戶的陪睡價目表，令不少被影射的人氣網紅包括主小雲寶寶、貝莉梅、Misa米砂等都超傻眼，紛紛出面澄清。稍早橫綱凱咪又再度PO文，直言那張有貝莉梅的報價單是假的！

一張號稱給VVIP客戶的陪睡價目表，讓不少被影射到的網紅人人自危，紛紛跳出來澄清，吸引橫綱凱咪再度PO文，要網紅們放心，因為那張影射貝莉梅的陪睡價目表是假的，而且頂級客的報價單也不是這種表格，是直接給照片模特兒卡，上面也不會有價位。

橫綱凱咪說子涵才是頂級客戶會喜歡的類型。(取自子涵IG)

接著橫綱凱咪還要潔哥、米砂放心，因為淫媒一定不會找她們的，為什麼呢？「一個剛生完沒多久，另一個那麼常上新聞，兩個都大砲個性，就算淫媒不怕，客戶也會怕呀，這種簡單的道理怎麼會不知道，如果客戶被報出來，這是個會影響企業的危機，不會有人白痴到冒險找兩個大砲啦」。

橫綱凱咪更稱若以線上網紅舉例，辣模子涵（翁子涵）無論身高、腿還是樣貌，才是頂級客戶會喜歡的，還要人氣實況主阿樂（林妤臻）不用擔心，「客戶不會想跟看起來像國中生的啪啪啪」。

(中時新聞網)