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報價單辨識方法！ 貝莉莓的報價單是假的啦！ 首先我要跟這些一個個跳出來澄清的人說，貝莉莓的那張報價單 是假的啦！ 原因很簡單，爬過我第二篇報價單的文就知道了 頂級客的報價單不是這種表格，而是更直接的照片麻豆卡，重點是 價位也不會在麻豆卡上，而是另外報價的好嗎? 很明顯的就是粉絲做出來然後傳給自己喜歡的網紅嚇人的，還表格咧，還讓人猜是誰咧，白痴喔，要買春還要先猜謎就是了！ 然後就是潔哥跟米砂妳們兩個放心 淫媒一定不會找上妳們的，一個剛生完沒多久，另一個那麼常上新聞，兩個都大砲個性，就算淫媒不怕，客戶也會怕呀，這種簡單的道理怎麼會不知道，如果客戶被報出來，這是個會影響企業的危機 ，不會有人白痴到冒險找兩個大砲啦 而且客戶又不是曹操，喜歡玩人妻跟媽，不可能會有人蠢的媽媽給蠢開門→蠢到家了，拿這種報價單出場，我一看就等於喜鵲掉進紅湯鍋→是真辣雞了，所以請不要一個兩個都跟孫悟空看見大蟠桃→猴急猴急的出來認好嗎? 客戶都很怕被截圖的，所以不要在亂了。 通常客戶會喜歡的類型，通常都是身高+身材+外表氣質 [不看內在的] 所以阿樂也可以不用擔心，客戶不會想跟看起來像國中生的啪啪啪，除了辜莞允客戶比較會喜歡有可能以外，其他可以洗洗睡，安心入夢了，夢裡什麼都有，接著我想吐槽一下謝薇安 業配價30萬，疫情期間，不可能的，如果我有30萬的年度預算要花完，我寧願找白痴公主好嗎！要知道業配價不是靠粉絲數決定 是要看轉換率跟粉絲族群的，這個記者去問隨便一家廣告行銷公司 就知道妳有幾斤重了，真的是一群太监開會→無稽之談 頂級客會喜歡的類型如果用線上網紅舉例，子涵的各方面才會是客戶比較會喜歡的 ，身高+腿+樣貌 [ 這兒我特別強調，我跟子涵是認識的，拿她舉例不代表她有，我怕 媒體又特別靠北，所以我特別強調 ] 最後補充一下，這幾天一直有一個人來私訊我說要給我爆料題材 我覺得很煩都沒有鳥，但是還是繼續傳，所以這位先生你那麼想爆，自己發文呀 我是橫綱凱咪等等中午決定去吃辛辣牛楠飯加蛋包瓜仔肉湯，啊可惜 我在努力站活動中，只能等晚上吃了🥺 #橫綱凱咪 #cami #aqqcami

AqqCami 橫綱凱咪（@aqqcami4）分享的貼文 於 張貼

獨／超胸網紅槓廣告小妹 開嗆「有人要賣還沒人買」

網紅橫綱凱咪（Aqq cami）近日在臉書發表網美有7成都在賣淫，一席話引發軒然大波，接著更有一位自稱業內人士的網友在宅論壇爆料一份給VVIP客戶的陪睡價目表，令不少被影射的人氣網紅包括主小雲寶寶、貝莉梅、Misa米砂等都超傻眼，紛紛出面澄清。稍早橫綱凱咪又再度PO文，直言那張有貝莉梅的報價單是假的！

一張號稱給VVIP客戶的陪睡價目表，讓不少被影射到的網紅人人自危，紛紛跳出來澄清，吸引橫綱凱咪再度PO文，要網紅們放心，因為那張影射貝莉梅的陪睡價目表是假的，而且頂級客的報價單也不是這種表格，是直接給照片模特兒卡，上面也不會有價位。

橫綱凱咪說子涵才是頂級客戶會喜歡的類型。(取自子涵IG)
橫綱凱咪說子涵才是頂級客戶會喜歡的類型。(取自子涵IG)

接著橫綱凱咪還要潔哥、米砂放心，因為淫媒一定不會找她們的，為什麼呢？「一個剛生完沒多久，另一個那麼常上新聞，兩個都大砲個性，就算淫媒不怕，客戶也會怕呀，這種簡單的道理怎麼會不知道，如果客戶被報出來，這是個會影響企業的危機，不會有人白痴到冒險找兩個大砲啦」。

橫綱凱咪更稱若以線上網紅舉例，辣模子涵（翁子涵）無論身高、腿還是樣貌，才是頂級客戶會喜歡的，還要人氣實況主阿樂（林妤臻）不用擔心，「客戶不會想跟看起來像國中生的啪啪啪」。

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橫綱凱咪打臉「VVIP陪睡價目表」 揭淫媒不找潔哥、米砂殘酷原因

(中時新聞網)

#橫綱凱咪 #陪睡價目表 #VVIP陪睡價目表 #米砂 #子涵