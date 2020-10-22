相傳農曆9月9日是媽祖得道升天的日子，連江縣政府每年都會舉辦「媽祖昇天祭」系列活動。（連江縣文化處提供）

相傳農曆9月9日是媽祖得道升天的日子，連江縣政府每年都會舉辦「媽祖昇天祭」系列活動。（連江縣文化處提供）

相傳農曆9月9日是媽祖得道升天的日子，連江縣政府每年都會舉辦「媽祖昇天祭」系列活動，傳達馬祖人對媽祖的感念之情，秋慶壓軸活動將於24日晚間登場，安排多項精彩表演，縣府邀請遊客、民眾一起到馬祖歡慶媽祖得道昇天。

連江縣文化處表示，「媽祖昇天祭」祭祀大典則於25日舉行，典禮所在的媽祖宗教文化園區，是一處極具地方特色的景點，園區內有高29.6公尺媽祖巨石神像，與馬祖四鄉五島總面積29.6平方公里數字相同，另外，神像共使用365塊花崗岩堆砌雕刻而成，象徵365天保佑守護。

值得一提，位於媽祖宗教文化園區內的馬港天后宮，是島上媽祖的信仰中心，信仰者眾、香火鼎盛，不少媽祖信徒都會特地前往進香參拜，相傳媽祖遺體就是漂流到現在馬祖的澳口，村民感念林默娘的孝行，便將她厚葬於馬港天后宮靈穴，成為馬港天后宮最大特色。

連江縣文化處表示，今年邀請到「宋坤傳藝」擔綱演出，帶來精心安排的馬祖演出主題《鼓舞馬祖慶昇平》，宋坤傳藝創立於2003年，演出以鼓為主體，並向外延伸各類藝陣文化，活動當天中午12時起即有園遊市集、氣墊遊戲區等活動。

此外，為方便北竿鄉親共襄盛舉，活動當晚有提供夜航船班，預定晚間9時從福澳開往白沙，需搭乘夜班船班的民眾，請於活動當天在會場服務台登記。

(中時 )