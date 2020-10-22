豪華車經銷商汎德永業（2247）22日召開董事會，通過台中Porsche（保時捷）多功能展示中心建設案，預計斥資8.86億元興建，軟硬體規範設計為四樓建築體，樓地板面積近3,300坪，將成為台灣最大的保時捷展示中心，預計在2022年第三季開幕。

汎德永業指出，今年前三季台灣保時捷新車銷量創新高，年增20％，而汎德永業銷量約占台灣整體保時捷的85％，汎德永業前三季的保時捷新車銷量亦較去年同期大幅成長逾兩成，業績成長動能更優於整體市場。

(工商 )