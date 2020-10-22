汎德永業斥資8.86億元 於台中打造全台最大保時捷據點 19:392020/10/22 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豪華車經銷商汎德永業（2247）22日召開董事會，通過台中Porsche（保時捷）多功能展示中心建設案，預計斥資8.86億元興建，軟硬體規範設計為四樓建築體，樓地板面積近3,300坪，將成為台灣最大的保時捷展示中心，預計在2022年第三季開幕。 汎德永業指出，今年前三季台灣保時捷新車銷量創新高，年增20％，而汎德永業銷量約占台灣整體保時捷的85％，汎德永業前三季的保時捷新車銷量亦較去年同期大幅成長逾兩成，業績成長動能更優於整體市場。 (工商 ) #汎德永業 #保時捷 #展示中心 #新車銷量 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》汎德永業斥資8.86億元 新建台中保時捷展間拚後年開幕 17:212020/10/22 財經 展出多種馬達 東元與東元集團餐飲事業攜手參加2020高雄國際食品展 15:592020/10/22 財經 亞太電信5G開台 唯一提供28GHz毫米波服務 14:232020/10/22 科技 「方艙醫院」煥然一新 科思創為湖北大學翻新彈性地坪 14:482020/10/22 財經 首進軍台中！ 日勝生中捷聯開案 一炮雙響 04:102020/10/22 產業．科技 《時來運轉》運彩報報－淺談英超本季兩支不敗雄師 17:122020/10/22 體育 金質獎、玉山獎 全國矚目 04:102020/10/22 產業特刊 特選Smart多因子指數 新增35檔刪38檔 20:362020/10/21 財經 愛買周年慶第二波 折扣更殺 04:102020/10/22 產業．科技 宏碁攜保時捷設計 推出Porsche Design Acer Book RS 22:512020/10/21 財經 財經熱門新聞 三星少主李在鎔訪ASML真意曝光 大動作針對台積電 - 財經 零件便宜又好用？ 美電動車龍頭被爆將百分百陸製 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 幫特定大戶搶股票 金管會恐對康和證開罰 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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