國民黨立院黨團總召林為洲在臉書表態支持拜登、高調喊「凍算」，黨主席江啟臣澄清說國民黨不會發表關於美國選舉的評論，民進黨批評國民黨不要一直想要消費台美關係，謀求政治利益。國民黨發言人、國際事務部副主任何志勇說，林為洲臉書的個人意見，不是國民黨立場，真正消費台美關係、押寶選邊站的是民進黨，民進黨不要一指指著別人罵，四指卻指向自己，故意見縫插針，顛倒黑白。

何志勇說，林為洲在臉書上發表的是個人意見，並不代表國民黨立場。國民黨自始至終堅守不干預外國內政的原則，尊重美國選舉的結果，而不像民進黨早在美國大選前，就押寶單邊，對美國主要兩大政黨經營明顯失衡，甚至犧牲台灣人民健康權益，無條件開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，也沒能實質推動台美經貿談判的進程。

何志勇強調，不久前蔡英文總統才提到兩岸不要「擦槍走火」，其實最該被提醒的就是她自己。或許蔡總統也已經意識到民進黨政府在對外關係經營上已走向偏鋒，將台灣推向危險邊緣，民進黨政府近來所作所為，我們相信美國各界也都看在眼裡，無須多言。

(中時 )