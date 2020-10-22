前陣子，美國總統川普確診疫情，當天有「末日機」（doomsday plane）之稱的兩架E-6B通信中繼機起飛，引發了一陣話題。無獨有遇，俄羅斯也有自己的末日機，同樣是擔任電子通訊任務，並且俄國打算要研發新的通訊中繼飛機，以取代服役多年的IL-80型。

防衛世界(Defense World)報導，據俄羅斯塔斯社的消息，新的通訊指揮機，將由新式的Il-96-400M遠程客機做為基礎再行建造。

業界人士說：「Il-96-400M具有更大的機體，將可以增加空中巡弋的時間，並能擴大通訊指揮的範圍。」

報導稱，新的末日機具備更好電磁保護，免受電磁脈衝攻擊的影響，就能在熱核戰爭與電磁作戰後，仍然能夠具備良好的通信能力，包括衛星通信與無線電連絡。

以美國為例，有兩型飛機被稱為末日機，一種是美國總統的作戰指揮機E-4，它的外型很像總統專機，只是機身上還有大型通訊天線。另一種是E-6通信連絡機，因為它們是為在發生核戰爭或是地面指揮基礎設施被破壞的重大災難時使用。

由IL-76改裝的通訊機IL-82。(伊留申設計局)

俄羅斯也有通訊指揮機，現役的是IL-80與IL-82，機背上都有巨大的「龜背」，就是持別加裝的電子設施。2019年5月上旬，俄羅斯完成了IL-80與IL-82的升級工作。

(中時新聞網)