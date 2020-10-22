總獎金6百萬元的緯創女子公開賽，今日進行第二回合賽事，雖然球場上氣溫偏低，選手們必須在強風夾雜陣雨的惡劣天氣下競桿，第一回合握有2桿優勢的旅美好手李旻，今日繳出高於標準1桿的73成績，依舊以低於標準5桿的139總桿獨居領先地位。「宜蘭球后」石澄璇

連續兩天都是紅字，以141桿（-3）暫列第二。旅美球員程思嘉和最強新人吳佳晏同以142桿（-2）並列第三。

林口東華高球場今天飄忽的陣風不僅擾亂選手擊球的節奏，而且夾雜不算小的雨勢，選手在球道上都得使用大一、兩號的球桿，擊球距離不夠遠的選手，吃足了苦頭。比賽過程中，風雨一度變得相當大，主辦單位原本考慮暫停，還好果嶺未積水，最後還是順利完賽。

第一回合領先的李旻，今天繳卡73桿，仍以-5領先所有選手。李旻賽後接受訪問時表示，有一陣子沒有穿雨衣比賽，所以前幾洞略有「卡卡」的感覺。她說今天有幾洞的開球不好，此外，有些4桿洞必須當做5桿洞來打，而在這種天氣下難免會失誤，還好短桿和推桿保持一定的水準，救了好幾個par。李旻補充說，她很早就體認今天不會停賽，所以就是專注每一次揮桿有沒有到位，觸球是不是想要的，從成績來看，算是還不錯。

從宜蘭北上參賽，「宜蘭球后」石澄璇借宿親戚家，但卻忘了攜帶雨衣、雨褲，今天穿著薄外套和短褲上場。打完前11洞抓了3隻鳥，但後面受到天氣影響，吐回2桿，最後以總成績-3暫列第二。石澄璇說今天上球道率比第一回合好很多，所以第二桿輕鬆一些；打到後九，感覺有點冷，手感也受影響，吞下3個bogey，還好最後一洞抓鳥，名次才又回升。離開球場時，她笑著說為了手感和成績，會立刻去買雨衣。

旅美好手程思嘉今天平標準桿，前九花掉一桿，但第16洞抓鳥補回來，總成績-2並列第三。程思嘉表示，今天的天氣確實不好，有幾桿的處理不夠完美，然而能打出平標準桿，已經是可以接受的成績。母親擔任這場比賽的桿弟，程思嘉說，有點在美國打Symetra Tour的感覺，媽媽陪著打18洞，心理上很有幫助。

並列第三的還有最強新人吳佳晏，她說兩個回合的推桿都不好，而在這種天氣下，要賺birdie也不容易，所以前九不是很理想。轉場後天氣更糟，能夠以35桿收場，已經是很不錯的結果，所以明天第三回合，就是以「穩」為主，不要出現太多失誤。

劉嬿今天69桿，是第二回合的最佳成績，排名也上升至第5。劉嬿說比賽日天氣不好，她通常能打出不錯的成績，可能是因為專注於每一桿，不會胡思亂想。她說昨天的狀況不差，只是沒有發揮出來。回家後跟媽媽、男友以及男子選手詹世昌通電話，並想起日前曾秀鳳老師舉辦的輔導營，課程中教了一些觀念，喚回了記憶，所以今天更有自信。

在美國讀書的業餘選手張子怡，今天的成績-2，是全部選手次佳的成績，排名上升至並列第7。張子怡說，這場賽事之前已經兩個月沒有比賽，所以第一天有點緊張，加上策略太過急躁而付出代價。張子怡兩天都抓下5隻birdie，第一天扣了8桿，今天改打「穩」字訣，設定只能花個2、3桿，果然收到不錯的效果。

(中時 )