濁水溪河床無名火再燒 消防隊黑夜待命 19:482020/10/22 中時 周書聖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣消防局北五分隊22日下午3時接獲通報，麥寮鄉雷厝村附近濁水溪床再度傳出火警，現場風勢大，火勢難以控制。（讀者提供／周書聖雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 火勢持續燃燒4個多鐘頭，因天色已暗，消防員只能在現場待命，避免火勢延燒至旁邊村莊。（讀者提供／周書聖雲林傳真） 火勢持續燃燒4個多鐘頭，因天色已暗，消防員只能在現場待命，避免火勢延燒至旁邊村莊。（讀者提供／周書聖雲林傳真） 雲林縣麥寮濁水溪床再度傳出無名火燃燒，22日下午3時雲林縣消防局北五分隊獲報趕往現場，派出3台消防車、10幾名消防員至現場救援，因現場風勢過大，燃燒面積不斷增加，加上天色已暗，挖土機無法進入溪底開道，消防員只能在旁待命，避免火勢延燒至村莊。 據了解，燃燒位置位於台17線東側、雷厝村北邊，現場風勢大，火勢仍不斷延燒，已經燃燒4個多鐘頭，現場沒有路徑可供消防車通過，也沒有足夠水源灌救。北五分隊消防員目前在旁待命，監控火勢，河川局也已在現場協助。 (中時 ) #現場 #燃燒 #消防員 #火勢 #消防車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南東山吉貝耍夜祭登場 晚會活動表演暖場 19:392020/10/20 寶島 新竹北埔鄉計畫興建綜合行政中心 以利老街改造 14:352020/10/20 寶島 專家傳真－潛在災害管理的重要性 04:102020/10/20 專題周報 獨〉「廚界紅孩兒」11／13客座台南晶英「玩火」炫技 09:162020/10/20 生活 苗栗卓蘭垃圾場火警燒毀4機具 公所：不影響清運 16:432020/10/21 寶島 台東消防宣導 猛男大秀鮪魚肚 04:102020/10/22 地方新聞 花蓮烤漆廠清晨遭祝融 300坪廠房付之一炬 10:542020/10/22 社會 濁水溪出海口一把火 燒掉數公頃防揚塵綠覆地 18:392020/10/19 社會 台東消防猛男挺油肚宣傳 千名網友驚呆了 18:002020/10/21 寶島 林柏宏、劉冠廷《火神》共患難 好兄弟鬩牆搶金馬影帝 19:012020/10/22 娛樂 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 老公去超市一次就吃顆「威爾鋼」 兩手空空返家遭妻持槌敲死 - 社會 獨／獲知詹江村性侵完整詳情 昔戰友杏仁哥大怒：以後不會合作 - 社會 男客吃藥太猛「怕做到死」 按摩妹哭告性侵 幹部1句話神逆轉 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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