火勢持續燃燒4個多鐘頭，因天色已暗，消防員只能在現場待命，避免火勢延燒至旁邊村莊。（讀者提供／周書聖雲林傳真）

火勢持續燃燒4個多鐘頭，因天色已暗，消防員只能在現場待命，避免火勢延燒至旁邊村莊。（讀者提供／周書聖雲林傳真）

雲林縣麥寮濁水溪床再度傳出無名火燃燒，22日下午3時雲林縣消防局北五分隊獲報趕往現場，派出3台消防車、10幾名消防員至現場救援，因現場風勢過大，燃燒面積不斷增加，加上天色已暗，挖土機無法進入溪底開道，消防員只能在旁待命，避免火勢延燒至村莊。

據了解，燃燒位置位於台17線東側、雷厝村北邊，現場風勢大，火勢仍不斷延燒，已經燃燒4個多鐘頭，現場沒有路徑可供消防車通過，也沒有足夠水源灌救。北五分隊消防員目前在旁待命，監控火勢，河川局也已在現場協助。

(中時 )