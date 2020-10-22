徐愷看展挑戰聞各種特殊味道。（碧麒沃客提供）

「秘境獵人」徐愷22日出席「氣味展超1.5」記者會，分享自己對氣味的特殊癖好，他透露自己有個怪癖，就是喜歡聞自家毛小孩腳掌的肉墊，還特地去上網去問網友有沒有人像他一樣，「結果還不少人跟我一樣喜歡聞，都說肉墊有雞汁洋芋片的味道。」

徐愷對味道算是敏感，因常跑戶外聞過不少動物死屍的味道，同時也對女性的香水味略有辨識度，能憑香味粗略判斷對方的身分，「我很常在搭電梯被上1個女乘客的味道電到，可以分辨是我喜歡或不喜歡的，味道好聞很重要。」他對自己的體味更是頗有要求，提到運動時流汗，衣服材質也會影響汗味。

徐愷昨穿著一身「肌」猛獵人裝亮相，被問到有無遇過比較特別的粉絲示愛？他笑說要注意有心人士刻意釣魚，「曾經有女生寄裸上半身的揉奶照片要約我，我就不回把她封鎖，因為覺得怪怪的，對這種事要有警戒心。」

徐愷今年主演國片《媽！我阿榮啦》，自認演技有待磨練、有很大的進步空間，就去上了3個月的表演課「打底」，並稱未來想挑戰跟以往陽光猛男形象不一樣的角色，最想嘗試演出黑社會老大。

(中時 )