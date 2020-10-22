壽豐鄉今傍晚5點30分許也發生車禍事故，陳男因天雨路滑，不慎連人帶車翻落一旁空地，造成身體多處擦挫傷，無生命大礙。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

鳳林鎮中正路2段路口今發生一起小貨車跟機車死亡車禍，劉翁疑似因撞擊力道強大，被撞摔至路旁約2米深水溝，人當場沒有生命跡象，送醫後宣告不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮下午發生2起車禍事故，一台白色小貨車疑似天雨路滑、視線不佳，切換車道不慎與機車擦撞，86歲劉姓老翁被撞飛5公尺遠、掉落2米深水溝，經送醫搶救不治；另一起則是44歲陳姓男子駕駛小貨車前往工作時，天雨路滑，不慎連人帶車翻落一旁空地，造成多處擦傷，無生命大礙。

警方今下午2點38分獲報指出，鳳林鎮中正路2段路口發生一起小貨車跟機車擦撞事故，警消人員前往救援時，疑似因撞擊力道強大，劉翁被撞摔至路旁約2米深水溝，頭部有明顯外傷，臉部朝下，且無生命跡象，緊急送往鳳林榮民醫院後，仍宣告不治。

警方初步調查，劉翁及47歲吳姓駕駛皆有合格駕照，經檢測都沒有酒精反應，警方目前已依程序完成事故現場測繪蒐證，肇事責任仍待分析、鑑定。

根據行車記錄器，白色小貨車當時欲從內線車道切換外線車道時，疑似大雨導致視線不佳，沒有注意騎在一旁的老翁，加上天雨路滑煞車不及，擦撞上去，老翁連人帶車噴飛跌落至一旁5公尺遠的水溝。

此外，壽豐鄉今傍晚5點30分許也發生車禍事故，陳男駕駛小貨車載40逾歲的張姓女子，行經池南公墓旁山路時，因天雨路滑，不慎連人帶車翻落一旁空地，造成陳男身體多處擦挫傷，張女手部骨折，2人送醫救治後，無生命大礙，經測陳酒測值為0。

(中時 )