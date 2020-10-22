竹北派出所的刷評再次捲土重來，又出現許多有趣的留言，截至目前已累計881則評論，竹北派出所的評價衝高到4.7顆星。(摘自google評論)

新竹縣竹北分局竹北派出所最近又被網友瘋狂刷Google五星評論，KUSO大讚「豬排飯好吃」、「服務周到」。(摘自google)

派出所是人民保母辦公的場所，近日卻有一間派出所因「豬排飯」爆紅。原來是去年因「手銬緊度剛好」而紅極一時的新竹縣竹北分局竹北派出所最近又被網友瘋狂刷Google五星評論，KUSO大讚「豬排飯好吃」、「服務周到」、「checkin速度快」，派出所竟搖身一變「優質聚會場所」再度爆紅。

新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所2019年因民眾在Goole地圖評論道「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好。」造成網友紛紛展創意跟風刷5星評論，竹北派出所瞬間成為網友熱門打卡景點。

沒想到近期網友的刷評再次捲土重來，又出現許多有趣的留言，截至目前已累計881則評論，竹北派出所的評價衝高到4.7顆星。而前5大關鍵字分別是「豬排飯」、「朝聖」、「星級」、「保母」、「長椅」。有網友就在臉書「爆廢1公社」上貼出許多讓人笑到噴飯的留言表示「這間警局的評價是沙小啦？」

紅極一時的新竹縣竹北分局竹北派出所最近又被網友瘋狂刷Google五星評論，再度爆紅。網KUSO大讚「豬排飯好吃」。(摘自google評論)

留言提到「這次做的是槍托全身按摩，非常舒服，警官還會用彈頭的尖端做經絡放鬆」、「冷氣適中，很講究衛生，上手銬時不忘消毒，所內環境清幽，很適合全家老小居住。美中不足是豬排飯常常因為客滿要等待，所以給了四顆星」、「服務人員非常專業，可以快速的挑選出最適合你的尺寸手鍊、腳鍊」、「價格便宜CP值高，床墊軟硬適中，早上的morning call小姐姐聲音溫柔」、「獨立包廂吃豬排飯，服務周到，都會問我有沒有吃飽 夠不夠吃，真的很貼心」。這波再起的Google評論潮，或許又要讓竹北派出所紅一陣子了。

紅極一時的新竹縣竹北分局竹北派出所最近又被網友瘋狂刷Google五星評論，再度爆紅。網KUSO大讚「豬排飯好吃」。(摘自google評論)

紅極一時的新竹縣竹北分局竹北派出所最近又被網友瘋狂刷Google五星評論，再度爆紅。網KUSO大讚「豬排飯好吃」。(摘自google評論)

紅極一時的新竹縣竹北分局竹北派出所最近又被網友瘋狂刷Google五星評論，再度爆紅。網KUSO大讚「豬排飯好吃」。(摘自google評論)

(中時新聞網)