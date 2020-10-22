先前因臨檢遭警方查獲持有大麻菸油電子菸的張宗憲，近日已收到台北地檢署緩起訴處分書，P. LEAGUE+聯盟基於張宗憲遭查獲所攜毒品時聯盟尚未正式成立，並不反對球隊與其接觸簽約，並提醒球團應注意公眾形象，與善盡社會責任。

張宗憲於7月15日清晨於計程車上遭警方臨檢時查獲含有大麻菸油之電子菸，而遭警方移送地檢署，經歷三個多月調查，張宗憲收到台北地檢署緩起訴處分，同時必須接受戒癮治療。

聯盟目前尚未正式公布賽務制度與章程，其中有相關毒品條例還在與各球團確認細節，這也是聯盟對於賭博、毒品、酒駕等攸關聯盟信譽與形象等最為關鍵部分，但張宗憲遭查獲時聯盟還未正式登記成立，各球團也還不是股東關係，張宗憲並不算聯盟球員。

聯盟制度規範基於不溯及既往之法治精神，他遭原屬球團開除後，已經是自由球員身份，聯盟無法禁止簽約；於聯盟對於此案立場，執行長陳建州亦認為應視涉毒情節決定給予球員自新機會，並以實際行動投入反毒教育與推廣，才是緩起訴之外，真正負起社會責任之舉。

但對此，聯盟雖無法基於章程之強制判罰，但也期待有意網羅張宗憲之球團，能夠負起應有社會責任並以具體行動做出回饋，除接受戒癮治療外，球團能以他的案例投入反毒教育並宣導大麻、以及含有違禁成分之電子菸油等危害，才是P. LEAGUE+所希望傳達以法治精神和正面社會影響的價值。

(中時 )