美國軍售台灣 陸國台辦籲台停止與美勾連 20:012020/10/22 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府宣佈批准向台灣出售價值約18億美元的武器計劃，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，大陸一貫堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止一切對台售武。 朱鳳蓮表示，民進黨當局自美購武企圖「以武拒統」，進行謀「獨」挑釁，這只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難。大陸正告民進黨當局停止一切形式的與美勾連，不要在「台獨」的絕路上越走越遠。 (中時 ) #台灣 #大陸 #美國 #中國 #民進黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐時爆川普稅繳大陸遠超美國 04:102020/10/22 國際大事 美國大選國民黨兩邊喊凍蒜 民進黨：不要消費美台關係 17:162020/10/22 政治 台灣光復紀念日 張雅屏：放棄代表中國等於放棄台灣 12:502020/10/22 政治 參眾兩院提挺台8法案 突顯反中氣氛 拉抬川普選情 04:102020/10/22 國際大事 法廣關台重傷台灣 04:102020/10/22 時論廣場 美宣布新一批對我軍售 總統府：有助提升不對稱戰力 09:082020/10/22 政治 台灣前途誰決定？汪洋：全體中國人 陸委會：2300萬台人 18:242020/10/22 兩岸 柯酸中天若換成綠媒 當然不好 04:102020/10/22 政治要聞 美國務院批准售台3項先進武器 總額逾台幣540億 05:592020/10/22 國際 台拒陸疫苗 恐面臨人員無法出境 04:102020/10/22 話題觀察 兩岸熱門新聞 汪洋：大陸會做到仁至義盡 挾洋自重必地動山搖 - 兩岸 核航母門檻高 陸堅持俄放棄 - 焦點新聞 - 旺報 台灣前途誰決定？汪洋：全體中國人 陸委會：2300萬台人 - 兩岸 - 旺報 美智庫推新政府對台政策藍圖：台灣是美國重大國家利益 - 兩岸 2小孩在睡覺！人妻客廳激戰表哥 尪見姦情慘遭殺害滅屍 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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