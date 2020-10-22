美國政府宣佈批准向台灣出售價值約18億美元的武器計劃，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，大陸一貫堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止一切對台售武。

朱鳳蓮表示，民進黨當局自美購武企圖「以武拒統」，進行謀「獨」挑釁，這只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難。大陸正告民進黨當局停止一切形式的與美勾連，不要在「台獨」的絕路上越走越遠。

(中時 )