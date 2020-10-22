中央銀行公布9月五大銀行新承作放款統計，當月新增購屋貸款553.56億元，已連續四個月均在500億元之上的較高水準，顯現不受農曆7月民俗月干擾，買氣還是熱烘烘。

央行官員表示，9月整批分戶房貸略減少，當月新增房貸也較8月減少21.44億元，新增房貸利率仍位在1.359％未變動。9月紓困房貸減碼結束後，10月利率是否反彈，有待進一步觀察，但還要看各銀行所推的優惠專案而定。

台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀等房貸市占率約四成，具有風向球的指標地位。央行官員說明，根據六都移轉棟數統計，9月平均月增12.3％，年增36.1％，1至9月合計年增為5.4％，顯現房市第三季疫情影響小，持續趨於回穩。

對於房市是否過熱的議題，央行官員認為，這要看是屬於特定區域的現象，或是全面性的普遍情況，目前主要是南科、竹科較熱絡，因此算是還好，未來會再密切觀察變化。

(工商 )