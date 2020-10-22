半導體需求活絡，因應擴產計畫，三福化（4755）決議辦理1,000萬股現增，發行價每股48.7元，現增認股基準日為11月6日。三福化擴充計畫預期2022年中開出，處理量將擴充一倍，月產上看1,200噸。

三福化基礎化學品營收占比約27％、精密化學品約55％、新興化學品（TMAHR）約18％。受惠顯影劑回收工程款項進帳，第三季營收季、年雙增13％、3％。明年半導體客戶仍有先進製程在南科持續擴廠，相關顯影劑回收工程也有望繼續進行，並有新客戶拓展加盟。

擴大智慧、內需佈局，大陸隨著5G商用牌照發布，正式進入5G商用元年，加上政策力挺數位鄉村發展，千億人民幣規模IT基礎建設也將啟動，電子、特用化學品市況受惠加溫。

三福化除本業應用在塑料、食品添加和美妝等傳產應用的基礎化學品，近年切入電子級的精密化學品市場，提供顯影液、蝕刻液、剝離液、清洗液等化工原料，佈局成效持穩發揮。

因半導體客戶建置新廠，三福化顯影劑回收工程進帳，顯影劑回收月處理量也增至600噸；顯影劑（TMAH）回收廠新擴建計畫預計最快2022年投產，月產提高至1,200噸。

(工商 )