【中天人心內話】待8年歷經各種人生大事 主播陳諺瑩：期待政府尊重社會不同的聲音

中天新聞台換照爭議不斷，引發各界質疑打壓新聞自由，國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會。對此，中天新聞主播陳諺瑩表示，不管遇到什麼困難，中天新聞團隊堅持站在第一線，希望社會中不同的聲音可以被聽見，也期待政府尊重人民的言論自由。

陳諺瑩在中天已經8年了，在這裡經歷過人生不同的階段，從一開始到結婚，到即將要生孩子，經歷了新聞工作非常重要的成長，也接受到很多的學習。

8年來，陳諺瑩遇到非常多認真負責、專業的同事，大家對於自己的新聞工作都有所堅持，或許大家來自四面八方，也可能待過或藍或綠的電視台、可能有不同政治立場，但面對新聞事件，都希望能夠專業處理，最重要的是，不管什麼時刻，只要台灣有重要社會事件發生，大家就是一個團隊，就是中天新聞團隊！

陳諺瑩說，不管會面對什麼樣的危險或困難，中天新聞團隊仍堅持站在第一線，為大家報導事件的真相，因為身為新聞媒體工作者，最重要就是讓社會中不同的聲音都可以被聽見，也希望不會因為不同的聲音而被消音，甚至因此被抹滅，期待政府可以尊重人民的言論自由、尊重台灣社會每一種不同的聲音。

網友也紛喊，「中天加油」「支持言論自由，台灣不能只有一種聲音」「永遠支持中天」。

一連三天戶外開講！中天邀您捍衛新聞自由【台灣不能只有一種聲音】

(中時新聞網)