「Breaking Defense」22日披露中國大陸間諜活動的樣貌。有別西方偏好以高度訓練的情報員進行間諜活動，中共的情報工作往往建立在「全民動員」的根基上，粗糙卻無孔不入。不過，中共的間諜行動在法律的「加持」下，已對美國航太科技、太空通訊、經濟權力與智慧財產權等造成威脅。

報導中指出，在多數的富裕與高度發展國家，情報人員多半採取嚴格訓練；他們有的在外交體系下進行情報蒐集，其他則在美國情報社群所謂的「非官方掩護」(Non Official Cover, NOC)下展開諜報工作。

然而，中共情報作戰卻以整個社會為動員基礎。相較於西方細膩的作法，人員素質的參差使得大陸間諜戰術顯得粗糙而拙劣。陸方情報手法較少標準間諜程序(如加密通信、死信箱等)，而是依靠各種公民與情報員展開大量的間諜活動。

這樣龐大的間諜活動，背後都有中國共產黨的撐腰。在595起情報制裁案中，背後都可看到大陸的身影，卻因缺少具體法律導致西方國家補獲大陸間諜時，難以論以刑罰。

北京間諜活動聚焦於大陸產業發展與竊取國外財富。為此中共聘雇政府機構關員、組織、企業體、個人企業家、大陸僑胞與國內外研究人員，來完成其諜報目標。

更進一步而言，北京已發展為全球首個「數位極權國家」。其創造力結合所有「社會權力」要素，包含諜報活動、資訊控制、產業政策、政治與經濟脅迫、外交政策、軍事力量威脅與科技力量，進而挑戰全球國際秩序的運作。

由於跨足領域廣泛，大陸情報組織與人員發展快速，也讓其願意聘雇缺少訓練甚至是毫無訓練的普羅大眾。這意味中共情報組織容易失敗，彼此缺乏協調，主其事者若離任則基層會跟著換血。種種特色讓其與美國的中央情報局(CIA)、英國M16、俄國的對外情報局呈現不一樣風貌。

大陸的情報活動主要為「中國製造2025」產業政策、「太空科學與技術目標2050」與「十三五計畫」服務。中共明確界定科技、商業與軍事設備為國家科技戰略的基礎，而大陸的間諜活動恰與此相吻合。

在研究的595起案例中，高達435起間諜案例與科技與資訊相關；更進一步分析，這435起間諜案中有116例為太空科技，113起案例為資訊科技。

目前大陸情報探員主要在中央軍事委員會聯合參謀部情報局、國家安全部與國營事業下展開情資蒐集。絕大多數的間諜活動是透過企業員工來取得限制科技與商業機密。據估計至少有500項大陸研究計畫用來吸收西方學術與專業知識，進而獲取資訊與技術協助大陸國家發展。

尤有甚者，美國在太空科技的優勢正為陸方所侵蝕。陸方間諜活動爭損害美方太空通訊能力、經濟力量、關鍵基礎設施的安全性，甚至是美國軍事權力在全球的投射能力。

相較之下，智慧財產權的影響則較容易評估，估計美方每年因大陸侵害智慧財產而損失3600億美元(約新台幣10.49兆元)。聯邦調查局更指出，該部每10小時便有一樁涉及大陸間諜行為的案件待處理。隨著間諜日益活躍，美國的回應行動也愈來愈強烈，近來對華為、抖音與微信的譴責便可為證。

(中時新聞網)