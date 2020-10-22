近日通訊軟體上，民眾瘋傳花蓮市區增設「新式感應越線照相機」，欲取締違規等訊息，花蓮縣警局趕緊跳出來澄清，該儀器非取締交通違規用途。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

近日通訊軟體上，民眾瘋傳花蓮市區增設「新式感應越線照相機」，欲取締違規等訊息，花蓮縣警局趕緊跳出來澄清，該儀器為「車牌辨識攝影機」，用來追查可疑車輛、嚇阻犯罪使用，非取締交通違規用途。

花蓮縣警局2018年爭取花東基金補助2000萬元經費，在縣內39處重要路口、聯外道路建置85支「車牌辨識攝影機」，搭配「預測行車路線」軟體功能，追蹤可疑車輛，分析歷史軌跡及活動範圍，預設攔截點捕獲犯嫌。

花蓮縣警局表示，車牌辨識攝影機目前已全數設置完成，監視器畫面也整合Google Maps地理圖資系統，各分駐（派出）所可跨越轄區調閱路口畫面；強調依據「花蓮縣錄影監視系統設置管理辦法」，監視器設置目的僅用於偵查及嚇阻犯罪，不做為取締交通違規用途。

花蓮縣警局長蔡丁賢表示，路口監視攝影機除有效嚇阻犯罪，釐清車禍責任歸屬也有極大幫助，縣內已裝設逾5164支監視攝影機，範圍遍佈2478處重要路口，未來也將逐步在曲折巷道裝設，納入安全監視網，替縣內治安把關。

(中時 )