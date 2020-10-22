根據空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，23日淩晨起東北風增強，將挾帶霾及沙塵南下影響我國北部空氣品質，午後影響中南部地區，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度視上游汙染物累積及降雨而有所變化，沿海地區因風速較強，可能出現揚塵現象。24日空氣品質將逐漸緩和，多為普通等級，請民眾外出多搭乘大眾交通工具並留意空氣品質變化。

環保署表示，這波沙塵20日於中國內蒙地區測得懸浮微粒（PM10）小時最高濃度達789微克/立方公尺，北京及上海細懸浮微粒（PM2.5）為186及103微克/立方公尺，預計將伴隨東北風於23日凌晨開始影響臺灣，預測PM10濃度約150微克/立方公尺，PM2.5濃度約50微克/立方公尺，北部空氣品質為橘色提醒等級為主，傍晚以後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為普通等級，午後中南部地區逐漸受到影響及出現揚塵現象，多為橘色提醒等級。環保署預報24日白天空氣品質逐漸緩和，不過位於下風的南部地區，汙染物易累積，為普通到橘色提醒等級。

環保署已因應境外汙染可能影響空品狀況，除事先協調台電、麥電等燃煤電廠減排，降載，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，及特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。另外亦請雲林、高雄、屏東等地環保與河川主管機關，準備好河川揚塵的抑制工作，以降低空品惡化的影響。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。空氣品質受氣象條件影響大，民眾可以利用空氣品質監測網資訊（http://airtw.epa.gov.tw）及愛環境資訊網（http://ienv.epa.gov.tw）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

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