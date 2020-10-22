現代人講求健康飲食，不少家庭都會選購氣炸鍋，除了能吃到低油、低熱量的食物，也能減少烹飪時產生的油煙。不過，最新研究指出，開啟抽油煙機的情況下，在密閉空間使用氣炸鍋烹煮香腸、豬肉等油脂含量高的食材，空氣中的微粒濃度竟比一般油鍋高出約13倍，若關閉抽油煙機，濃度甚至會暴增到1525倍。

社團法人台灣室內環境品質學會今（22日）公布「2020 室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究」結果，長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平指出，在所有中式料理中，最常見的料理手法有蒸、煮、炒、煎、炸，其中以油炸的油煙濃度最高，可達空氣品質指標AQI的紫爆等級。

至於其他烹飪方式，張振平接著說明，碳烤、快炒時的PM2.5（細懸浮微粒）中的有機碳與元素碳比值，也皆高於車輛排氣；而蒸煮則是油煙濃度最低的烹調方式。張振平表示，研究人員在實驗中另使用氣炸鍋跟一般炒菜油鍋，在精密環境的模擬廚房中烹調高油脂的香腸與豬肉，結果竟有了驚人發現。

研究顯示，同樣在運轉中的抽油煙機下方烹煮，使用氣炸鍋的油煙產量最高時，產生的微粒濃度竟比油鍋煎香腸高出13.15倍；若是在密閉空間使用氣炸鍋，且不開抽油煙機的情況下，微粒濃度更一口氣暴增至1525倍。張振平提醒，上述2種烹調方式皆會產生PM0.3與PM0.5微粒，而這2種微粒的肺泡沉積率均高於PM2.5，對於人體呼吸道的影響不容忽視。

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(中時新聞網)