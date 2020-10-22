曾力挺時任福建省長習近平、總結「南平經驗」的中央社會主義學院黨組書記潘岳，據報將擔任中共中央統戰部副部長、國務院僑務辦公室主任，主管中國僑務工作。港媒消息稱，現任國僑辦主任許又聲仍任中央統戰部副部長，有傳將接替65歲的張裔炯擔任常務副部長，更上層樓。國僑辦在2018年機構改革併入統戰部，仍保留牌子。

星島日報報導，潘岳是中共「紅二代」，本身是著名理論家，在政治、宗教、文化、環保等多個領域都有研究，他擔任國家環保局副局長期間掀起「環保風暴」，得罪既得利益集團，仕途一度邊緣化，但獲最高領導人賞識，提拔為正部級，如今出掌僑辦，實權大增。

潘岳接替許又聲擔任國務院僑辦主任。63歲的許又聲仍任中央統戰部副部長，有傳將接替65歲的張裔炯擔任統戰部常務副部長，更上層樓，但消息未獲確認。許又聲和潘岳都是中共中央委員，中央統戰部由中央書記處書記尤權兼任部長。

國僑辦在2018年的機構改革併入中央統戰部，仍保留牌子，目前統戰部設立僑務綜合局（九局）、僑務事務局（十局）處理僑務工作。中央社會主義學院是中共領導的統一戰線性質的高等政治學院，由中央統戰部代管，雖然黨組書記也是正部級，但缺乏實權。

潘岳是歷史學博士，當過兵，做過記者，能詩擅文，著有《潘岳詩文選》，文化大師南懷瑾作序，評價「潘岳老弟，中年氣盛，銳意如風雷」。六四事件後，31歲的潘岳擔任《中國青年報》副總編輯，主持撰寫了一萬四千餘字的研究報告《蘇聯劇變之後中國的現實應對與戰略選擇》，轟動海內外。

40歲就擔任國務院經濟體制改革辦公室副主任的潘岳，當時的主任是現任國家副主席王岐山。他曾發表《馬克思主義宗教觀必須與時俱進》，建議修正「宗教是麻醉人民的鴉片」的傳統認識。時任福建省長習近平在閩北南平進行農村改革，潘岳發表《從政治的高度看南平經驗》的文章力挺，認為有助鞏固基層政權，引發「南平經驗」大討論。

2003年，潘岳出任國家環保總局（環保部前身）副局長兼發言人，颳起環保風暴，停批違法的地方政府新項目，研究綠色GDP，掀起一股「潘旋風」，還因此榮獲美國《商業周刊》「亞洲之星」。

(中時 )