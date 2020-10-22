美國繼參眾議院提出友台法案後，國務院也批准三項對台軍售，總統府副祕書長李俊俋今天表示，從這些具體行動中可以證明：與台灣保持交流、協助台灣對抗中國威脅，早已是美國不分黨派的共識。

美國今天宣布HIMARS、SLAM-ER及MS110等三筆對台軍售案，總金額逾18億美元，李俊俋今晚在臉書表示，美國國務院批准三項對台軍售，加上參眾兩院也提出8項友台法案，證明這早已是美國不分黨派的共識。

他說，由於中國對內不斷的打壓新疆、西藏、香港等地；在國際上，更持續以「戰狼外交」恫嚇各國政府，企圖破壞區域穩定，這些舉動都在世界興起一股「反中」氛圍。

因此在中國持續的威脅之下，李俊俋強調，我們將繼續與價值相近的各國保持緊密聯繫，穩健提升彼此關係，共同維護台灣的民主自由，以及區域內的和平穩定。「支持誰押寶誰不該是重點，共同對抗中國威脅才是」。

(中時 )