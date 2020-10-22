線上旅展火熱開戰，台北君悅酒店即日起至11月6日同步推出線上旅展，一系列超值餐券與Spa券，展場獨賣商品君悅客房雙人住宿券，最低優惠48折起，每張 3,999元，另外還有「一券五用」的雙自助餐通用優惠券，趕緊手刀上網搶購。

搶攻國旅市場，台北君悅酒店推出獨家住房優惠，平日入住君悅客房一晚，含兩客凱菲屋豐盛自助早餐，另加贈台北101觀景台門票兩張，每張僅3,999元！住宿期間可使用館內24小時健身房、男女三溫暖及600坪戶外溫控泳池，入住緊鄰台北101旁的奢華飯店，登上世界聞名的台灣最高地標101，俯覽都會美景，近距離感受台北城市魅力！住宿券效期至2021年2月28日，週五至週六及國定連假每房需加價800元。

餐券方面，台北君悅酒店首度集結酒店旗下全台自助餐網路票選冠軍「凱菲屋」及「彩日本料理」兩大人氣自助餐廳推出通用優惠，單次使用一張「雙自助餐超值通用優惠券」即可於其一餐廳，自由選擇五種用餐時段：包含「週一至週五凱菲屋午間自助餐兩客」、「週一至週五凱菲屋下午茶自助餐四客」、「週一至週五凱菲屋晚間自助餐兩客」、「彩日本料理平假日午間自助餐兩客」或「彩日本料理平假日晚間自助餐兩客」！使用效期至2021年5月31日。

另外還有Cheers歡飲廊的歡暢時光晚間雙人券，Cheers歡飲廊時尚洗鍊的設計風格，深獲時下品味人士推崇！此次推出「Happy Hour歡暢時光晚間雙人券」每張1,190元，含兩款生啤酒及八款沙瓦特調，再加送開胃三拼小點一份，不分平假日，每天晚間6時至9時適用，伴隨現場音樂演出，邀您縱情體驗台北夜生活。

(中時 )