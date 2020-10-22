美國國務院批准對台出售3項武器，包括遠程陸攻飛彈、海馬斯多管火箭系統，以及F-16新式偵照莢艙，長期鑽研美台軍事作的台海安全研究中心主任梅復興分析稱，一般人可能對海馬斯多管火箭系統比較感興趣，但更值得注意的是由F-16搭載的「距外陸攻飛彈」，這是美國首度對台灣釋出可在共軍防空火力距離外發射攻擊地面目標的精準導引武器，對台灣反制作戰能力有相當助益。

據美國國防安全合作局（DSCA）日表示，國務院批准售台3項先進武器，包括增程型距外陸攻飛彈(AGM-84H SLAM-ER)、海馬斯(HIMARS)多管火箭系統，以及可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台的F-16新式偵照莢艙，總額18億8330萬美元（約新台幣540億1557萬元）。

美國國防安全合作局指出，基於台灣有維持足以自衛的國防需求的評估，美國對台軍售有助改善區域穩定平衡，藉以台灣強化防衛與威懾能力。

梅復興對此分析稱，川普政府本次的第一批3項軍售已正式通知國會，其中台灣很多人或許最會感到亢奮的應該就是隨同11套海馬斯機動火箭系統一起出售的64枚陸軍戰術飛彈 (ATACMS)。這次出售的ATACMS是單體彈頭型的M57彈，應該是相當於Block IVA構型，射程可達約300公里，彈頭重500磅。

梅復興指出，另一個比較具突破性的軍售項目是增程型距外陸攻飛彈AGM-84H /SLAM-ER。該型飛彈可由F-16戰機攜載發射，射程約270公里，可透過數據鏈精準導控打擊點目標。這是美國首度對台灣釋出可於共軍防空火力網距離外發射攻擊面目標的遙攻精準導引武器，對我軍反制作戰能力有相當助益。

他表示，DSCA通知美國會的第3項軍售是6套MS-110偵照莢艙，空軍規劃供RF-16偵察機使用，與提升國軍整體情報監控偵察與目獲 (ISTAR) 之能力。

(中時新聞網)