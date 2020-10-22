美豬都要開放了，但台美BTA(雙邊貿易協定)8字都沒一撇。經濟部長王美花今天在立院回覆立委詢問，表示如果只是初步交換意見，1到2年內「機會很大」。但如果要正式坐上談判桌，她則不多揣測時間，只說會盡全力爭取。

國民黨立委曾銘宗今天詢問美方為何還不願跟我們進行BTA談判？王美花說，主要是要有合適時間與條件，美方有想法，但自己不方便猜測。

曾銘宗不放棄，追問BTA可否在1至2年內，有「初步溝通意見」機會？王樂觀回：「機會很大」。

但是對於接下來，雙方能否在這段時間內正式坐下來談判，王美花則是保守說，這不要揣測，會盡全力爭取。如果要問是否可能(簽署)，我們一定是回答可能。

至於加入多邊組織CPTPP，曾銘宗好奇美豬開放有沒有幫助？王美花強調，這有助於我們加入，畢竟到時入會，會員國也一定會問我們這件事，沒有解決一樣會面臨困難。

但她也強調，美豬只是第一步障礙，解除會有幫助，可是之後個別會員也會提出個別條件。目前我方與CPTPP會員國都有做非正式交換意見，至於何時可正式談，同樣不做預測。曾銘宗則潑冷水：「我看是遙遙無期」。

(中時 )