女網友表示自己曾被某任男友嫌棄腳太大，而慘遭分手，但貼她貼出的長腿美照卻讓網友都歪樓。(圖翻攝自爆廢1公社)

若是想分手，什麼理由都說的出口！一名女網友今(22)日在臉書上分享，自己某任男朋友因為嫌棄自己「腳太大」而提出分手要求，讓她相當傻眼，更說真的是史上最瞎分手理由。有趣的是，原PO貼出自己的長腿美照，讓許多網友看完照片後紛紛歪樓「可惡，這腿太可以了」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上表示，當年她與某任男友分手，但對方提出的原因竟是因為對方「嫌棄她腳太大」，讓她相當傻眼，直說真的是「最瞎分手原因」。接著她也補充說明，「我身高176公分，腳才24.5而已」從沒想過會因為這樣被提分手。

貼文發出後，讓網友紛感嘆「這也是理由，真的無所不能掰，超傻眼」、「想分手什麼鳥原因都有」、「不愛什麼屁理由都有」、「想分手什麼鬼理由都說的出來」、「不愛的時候什麼都是討厭的理由 」、「分手並不需要理由，但是需要藉口」、「感覺他應該是自卑感作祟」。

此外，原PO一雙逆天長腿美照發出後，也讓不少網友歪樓「這雙腿接近完美，不識貨的，請離開」、「抱歉我只注意到長腿」、「腿超美的欸」、「這腿我覺得很可以」、「腿超美的欸，另外，那種人不值得留戀」。

(中時新聞網)