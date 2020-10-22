安俊朋在《國際橋牌社》第二季演出新兵。（國際橋牌社提供）

《國際橋牌社》第二季在馬祖開拍，21日劇組從馬祖南竿開拔到前線離島取景，要還原1990年代離島部隊的生活樣貌。在東北季風的影響下，竟在出航當天海象回穩，順利完成離島拍攝作業。

在東北季風強烈影響下，往返基隆、馬祖的海運破紀錄停航17天（自10月4日起）。劇組為了能夠順利從南竿前往離島，特別在馬祖最大的境天后宮開鏡團拜，祈求過程平安順利。直到21日凌晨3點，船老大回報海象回穩可以出發，劇組快速動身前往離島取景，順利完成拍攝作業。

外島軍事劇情是《國際橋牌社》第二季重要情節，軍事線故事由安俊朋飾演外島新兵，展開前線部隊的故事劇情。昨日在離島拍攝戲份吃重，搬運物資、新兵報到、震撼教育，都是比照實際情況；一整天全副武裝爬上爬下，讓安俊朋吃足苦頭，裸上身搬運竹簍更在身上劃出一道道傷痕。安俊朋也表示「真的很辛苦，每一項都是來真的。自己經歷過就很敬佩二十幾年前的外島部隊，真的很了不起」。

在國防部、陸軍司令部與馬防部的協助下，劇組前往離島拍攝1990年代的外島部隊。長年駐守在最前線的部隊生活物資極為缺乏，在沒有海水淡化廠的年代，只能搜集雨水供日常基本使用，夜間則需使用蠟燭照明，避免據點曝光。

島上的物資仰賴碼頭運補，但是受到漲退潮影響，一天只有8個小時可以靠岸。如果錯過潮汐，團隊將會無法返航，在島上的每一刻都得跟時間賽跑。劇組表示，這場戲就希望重現當年碼頭運補的情境，這是本島部隊和台灣居民很難想像的特殊環境。

(中時 )