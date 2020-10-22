國外與台灣房子設計不同，隨著文化的交流，不少人也會嚮往，有些國外開放式的房屋設計，不僅能加強採光，還可以降低壓迫感，但以傳統風水來看，就未必是好設計。日前一名女子提到，近期看屋看到一間「開放式廚房」的房子，由於擔心會「破財」讓她非常擔心。

一名女網友在《買房知識家（Q你的A）》表示，她本身不會在家做飯，因此廚房並不常使用，近日看屋看到一間心儀的房子，但屋內廚房為開放式設計，先前曾聽說「開放式廚房」恐會影響居家風水，以風水學來看，會有「破財」的風險，因此詢問其他網友是否有遇過類似經驗。

但多數人表示，破財並未遇過，但房子如何設計，自己住的喜歡比較重要（示意圖/中時資料照/楊兆元攝）

不少人分享自身經歷「我家開放式廚房，除了房價上漲賺錢以外，房子也是越買越多間，沒有因此破財」、「我家就開放空間，廚房客廳一覽無遺，住十幾年了沒事」、「完全不會。我先生的親戚，在SARS時買了中古屋自住，開放式廚房，主卧的唯一一扇窗正對小巷子。人家還不是一路高升國營企業主管，房價還大漲」。

也有人認為，屋主住得開心較重要，「沒難道沒開放式的，就一定不會漏財嗎？環境是自己喜歡，用的順手最重要」。更有人點出，屋主若常開伙比較麻煩，「不常做菜的話，開放式OK。會常做亞洲菜，油煙較大，就需要買好的抽油煙機」、「廚房會產生油煙的問題，味道久了會讓整個空間變得髒，所以才要隔起來，讓傷害降到最少。國外的烹調方式與我們不太一樣，所以自己想一想吧」、「小房子弄開放廚房，真的是油煙亂飄」。

(中時新聞網)