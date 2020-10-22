高雄一名變態爸爸，竟對女兒同學起色心，男子阿蕭（化名）的女兒，帶同學到家中借宿，阿蕭假裝要幫對方按摩，趁女兒同學趴在床上時，竟用手指性侵得逞，直到同學回家向媽媽告狀，整件事情才曝光。

去年7月26日，阿蕭女兒帶16歲的小米（化名）到家中借宿，由於小米小時候就認識阿蕭的女兒，家人彼此算熟識，當天晚上阿蕭進女兒房間，見小米一人獨自在房裡，先與她聊天，接著表示要幫小米按摩，等小米趴在床上，竟伸狼爪從背部慢慢撫摸到臀部、外陰部，最後用手指性侵得逞。

小米母親得知女兒遭性侵後，隨即報警處理，針對指控，阿蕭對自己的行為坦承不諱，且開庭時就與小米、還有其母親以50萬元達成和解。

法官審理此案時，認為小米已經願意給阿蕭改過自新的機會，考量阿蕭目前從事郵差工作，加上離婚必須扶養一個女兒等情狀，最後依法判刑1年8月，另諭知緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。

(中時新聞網)