男子組跳繩選手周彥丞以92.25分的高分摘金。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

長興呂師父呂美吉所組成的龍獅運動代表隊，奪下3面金牌。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

長興呂師父呂美吉所組成的龍獅運動代表隊，奪下3面金牌。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

男子組健美形體組第一級項目中，選手王言庭獲金牌。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

輕艇水球項目中，基隆市代表隊力克新北市代表隊奪金。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

109年度全民運動會22日結束所有賽事，基隆市代表隊共奪得7金、3銀、5銅，金牌數是上屆3.5倍，創下近10年最佳成績。

教育處表示，中正國中參加民俗體育項目，女子及男子組個人跳繩賽各拿下1面金牌，女子組選手周冠儀以91.75分擊敗各路好手，與第二名相差4分，拿下冠軍，她表示，表演到最後，一度受腳傷影響，靠著意志力維持節奏感撐完比賽，知道獲獎那一刻，再也忍不住淚水，完全忘記傷勢帶來的疼痛。

今年由長興呂師父呂美吉所組成的龍獅運動代表隊，奪下3面金牌，包含混合組龍獅運動-競速北獅、混合組龍獅運動-南獅障礙賽及混合組龍獅運動-南獅競速賽，呂美吉說，他長期在基隆深耕帶領龍獅運動，不僅想傳遞傳統文化的力與美，也期盼能將龍獅運動結合教育推廣到學校，讓學生們都能有機會做為文化傳承的一分子。

男子組跳繩選手周彥丞以92.25分的高分摘金，他表示，非常感謝教練的指導，自從進入中正國中後，除了體能增加之外，更重要的是把意志力磨得更堅強，並坦言練民俗體育真的很累；比賽時，周彥丞的父母也到場關心，得知兒子摘金當下，感動的說，十分以他為榮。

男子組健美形體組第一級項目中，選手王言庭第一次參賽以決賽成績7分獲金牌，他說，為了這次比賽準備6年，每天訓練3小時，並保持規律作息及飲食控制，他強調，飲食金字塔原則以蛋白質為主，完全拒絕再製加工品，終於擊敗台北市勁敵奪下金牌。

輕艇水球項目中，基隆市代表隊在決賽上演buzzer beater（壓哨球）零秒出手，於中場長射一舉破網，力克新北市代表隊再奪1金，該項目也是成軍以來第一面金牌。

基隆代表隊在全運會一舉奪下7面金牌，締造10年來最佳成績，林右昌表示，感謝所有選手及教練全力以赴，讓基隆體育成績再度超越自我，期許接下來在各項全國運動賽會也能傳出捷報，持續振奮基層體育士氣，市府必定做為選手及教練的最佳後盾。

(中時 )