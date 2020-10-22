匯集廠商家數逾3萬家的台塑供應商平台，也就是市場熟知的「台塑網」，現在有了全新、訴求安全的服務：區塊鏈供應鏈融資服務平台，由星展銀行跨台灣與新加坡技術團隊，與台塑網科技攜手，透過API介接資訊流，讓台塑企業的供應商、協力商，得以更便捷的方式申請「訂單融資」，一拿到台塑集團的訂單就可向星展銀行提出融資需求，用於生產材料採購、工資給付等。

台塑網科技董事長藍偉成表示，台塑網用於支持台塑企業各單位所需要，也為企業外數十家製造業夥伴、醫療體系院所提供供應商管理與電子發票服務，雖然廠商交貨後，台塑集團10天內就會匯款，此次星展提供的「訂單融資」服務，比發票融資的功能更大，能讓生產廠商的資金更充裕，銀行亦能快速掌握與審查供應商實際交易狀況，以進行授信評估並進而降低銀行融資風險，滿足供應商融資需求，同時穩固供應鏈。

由於AI、大數據與區塊鏈，已成為企業數位轉型的標配支援技術，藍偉成表示，台塑網因此向資策會技術移轉區塊鏈相關加密作法，將供應鏈資訊提供予星展銀行（台灣）。星展銀行（台灣）企業及機構銀行處長羅綸有表示，星展銀行端則是以API介接台塑網的資訊流。

羅綸有指出，此次串接，改善供應商需透過紙本訂單向銀行申請融資的傳統作法。延續企業數位化供應鏈流程的下單、出貨、驗收與付款等線上作業，特別是透過區塊鏈技術整合訂單及付款資訊，讓台塑網、供應商與銀行三方可透過該平台驗證交易，確保資訊即時且正確。

(工商 )