看準投資人的使用偏好，凱基證券推出「隨身e策略」App，上架後四周內即吸引破萬人登入體驗。凱基證券表示，「隨身e策略」除一般交易下單帳務服務，更有策略選股工具，透過歷史回測功能檢測勝率，而「閃電下單」可即點即下，委託、刪單快速，有助因應逐筆交易，並提供美、港、陸股盤後資訊加值服務。

凱基證券提供與客戶需求零距離的全方位理財服務，持續開發有助於客戶投資理財的各項工具，「隨身e策略」使用人數持續增加，投資人可至App Store或Google Play搜尋【隨身e策略】，下載體驗。

(工商 )