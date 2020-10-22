凱基證券「隨身e策略」 4周破萬人登入 20:372020/10/22 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 看準投資人的使用偏好，凱基證券推出「隨身e策略」App，上架後四周內即吸引破萬人登入體驗。凱基證券表示，「隨身e策略」除一般交易下單帳務服務，更有策略選股工具，透過歷史回測功能檢測勝率，而「閃電下單」可即點即下，委託、刪單快速，有助因應逐筆交易，並提供美、港、陸股盤後資訊加值服務。 凱基證券提供與客戶需求零距離的全方位理財服務，持續開發有助於客戶投資理財的各項工具，「隨身e策略」使用人數持續增加，投資人可至App Store或Google Play搜尋【隨身e策略】，下載體驗。 (工商 ) #隨身 #凱基證券 #策略 #破萬 #登入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》聯茂基地台Q4向好 手機拚明年H1收成 09:592020/10/22 財經 《房客》若破3000萬姚淳耀被剪床戲將公開 04:102020/10/22 娛樂新聞 《電子商務》迎戰雙11 網家攜手Global Mall進行O2O跨界合作 17:212020/10/22 財經 《電子零件》Intel Whitley助攻 金居業績旺至明年 13:062020/10/22 財經 《國際產業》iPhone 12周五開賣 南韓5G用戶年底可望破千萬 16:132020/10/22 財經 美國科技財報熱 供應鏈助威 04:102020/10/22 證券．權證 工商社論》台灣半導體產業永續競爭力的策略 04:102020/10/22 財經要聞 一銀智能理財 三步驟搞定投資 04:102020/10/22 金融．稅務 仁寶 打入思科開放網路供應鏈 04:102020/10/22 證券．權證 4G登陸月球 諾基亞助拳 04:102020/10/22 全球財經 財經熱門新聞 脫鉤大選？美元崩潰快了 專家洩暴殺35％時機 - 財經 歐政客也要華為死？ ECTA反禁令 曝歐盟封殺最慘下塲 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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