為配合雙語國家政策，教育部10月20日預告修正「幼兒教保及照顧服務實施準則」，擬刪除幼兒園限制採全日、半日或分科之外語教學之規定。這引起學界、教師的群起反對，他們認為，這項修正將會造成幼兒園過度重視英語教學，對現行幼兒教育造成重大衝擊。

現在全美語補習班並不合法，幼兒園可也不能將英語列為單一學科來教學，但可採融入式，在小朋友唱唱跳跳的教學活動中，讓他們學習多種語言（包含英語）。不過教育部為提供幼兒適切接觸外語機會，最近預告修正「幼兒教保及照顧服務實施準則」，擬刪除準則第十三條第七款幼兒園限制採全日、半日或分科之外語教學之規定。

全國教師工會總聯合會幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，台灣人在日常生活中講英語的人很少，因為沒有環境配合，所以幼兒園並不是學英語的好時機。但教育部這次的修正方向，可能造成幼兒園會花很多時間在英語教學，他們會請外師，不但排擠本國教師的工握機會，學費也會大增，家長負擔加重，對現行幼兒教育造成重大衝擊。

台北市立大學教授林佩蓉在個人臉書上說：幼兒階段是學習的黃金期，有很多比美語還重要的事情，如：形塑成長型心智、生活教育、品格教育、母語與國語學習、基本生活常識，如果沒有在此階段建立，之後會衍生更多的學習困難，造成往後的學習落差！在幼兒教育階段，隨便一件事都比英語學習重要！

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，許多私立幼兒園就競相開各種才藝班，其中最吃香的就是雙語幼兒園或雙語班，最後苦的是孩子。

對於教育部這次調整幼兒園英語教學，謝國清感到不解與憤怒，要求政府部門自己先成為雙語部門，再來說其他的事。

對於外界的疑慮，教育部表示，這次修正準則，係為避免外界誤解禁止幼兒園實施外語教學，修正後的執行方式與現行規定並無不同。

教育部說，幼兒園如有實施外語教學之必要，仍須由具備外語能力之教保服務人員依其專業並根據幼兒發展需求及學習特性，採統整不分科方式融入課程實施，以提供幼兒適切接觸外語之機會。

(中時 )