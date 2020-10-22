「村長」桃園市議員詹江村遭女粉絲控訴性侵還「射後不理」，證稱詹的右邊屁股有胎記，詹江村昨怒控是鬼扯、否認有胎記，並提告女子妨害名譽，今女子也正式提告，詹晚間在臉書改口，坦承自己屁股確實有胎記，但仍否認性侵，讓案情更加撲朔迷離。

51歲劉姓女子自稱「村長」女鐵粉，控訴詹江村在相約吃完麻油雞後，將她帶到摩鐵性侵，她不停尖叫仍慘遭硬上，女粉絲稱握有摩鐵發票、VIP卡等證據，還爆料詹江村右邊屁股有胎記，22日下午2時許正式到永和分局對詹江村提告。

「我的屁股確實有胎記！」昨堅稱不知道自己屁股有胎記，還說要買鏡子照一下的詹江村，晚間8點10分在臉書發文證實，但仍否認性侵，強調看過他屁股的人非常的多，飯店大眾池、當軍官在岩灣，哪一天不是光著屁股統一在大澡池洗澡？歷任女友也都看過，質疑光憑能說出他屁股有胎記，就要入他罪？

詹江村再次重申，過去他和館長「天天交戰」時，該女多次以語音留言方式，主動提供館長直播談論內容，他急於想知道館長情資，才會約對方見面，但他拒絕帶她兜風，才遭反目，被嗆「走著瞧」，隔天早上就編出一套故事，四處爆料，但卻未報案，質疑是近日有人告知她自己屁股有胎記一事，才讓她訴諸媒體並提告。

(中時 )