第38屆全國地政盃22日於新竹縣舉辦，來自全台各縣市地政單位及從業人員，新竹縣長楊文科（左）為桌球賽開球。（莊旻靜攝）

第38屆全國地政盃22日於新竹縣舉辦，來自全台各縣市地政單位及從業人員，以7大競技項目同場切磋。（莊旻靜攝）

第38屆全國地政盃22日於新竹縣舉辦，開幕式由忠信學校山前女子槍隊，以整齊畫一的操槍動作為活動揭開序幕。（莊旻靜攝）

第38屆全國地政盃22日於新竹縣舉辦，中華大學競技啦啦隊結合體操、跳躍等高難度競技動作演出，為比賽開場。（莊旻靜攝）

第38屆全國地政盃22日上午在新竹縣體育館開幕，新竹縣長楊文科身兼大會主席，歡迎來自全台各縣市地政界56個單位近2500名選手，同場競技，在接續2天賽程也能切磋、身心充電，楊文科也歡迎選手們在周末可一覽新竹縣的好山好水及客庄人文風情。

楊文科第一份工作在台北市地政處，很了解地政與人民權益的關係，也是一份很接地氣又辛苦的工作，楊文科表示，全國地政盃40年前開辦，曾經因為921大地震及88風災而停辦過，今年首度由新竹縣承辦。

新竹縣政府地政處長魏嘉憲與團隊規畫7大主題競賽，包含桌球、羽球、慢速壘球、籃球、趣味競賽、歌唱比賽，以及今年新增的高爾夫球賽，除了各縣市政府的地政單位參與外，還有地政士、學校，以及估價師、不動產仲介經紀業團體，也參與這場年度盛會。

內政部主祕陳茂春、地政司長王成機等參加開幕典禮，陳茂春表示，土地與生活息息相關，今年推動實價登錄回歸雙方買賣當事人、建立包租代管的法治制度，健全不動產租賃市場，並修正不動定型化契約等，為民眾提供高品質、創新的服務。

22日的開幕典禮由忠信學校山前女子槍隊，以整齊畫一的操槍動作為活動揭開序幕，還有中華大學競技啦啦隊結合體操、跳躍等高難度競技動作演出，為充滿熱血與活力的比賽開場。

(中時 )