我國音響大廠企業宣布將中國大陸蘇州產能遷移至印尼，KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，台商跨國調整供應鏈涉及多國稅務觀點，投資前務必審慎考量。

KPMG安侯建業會計師葉建郎表示，在中美兩個最大經濟體開戰以來，以往布局中國大陸為主的台商開始思索資產調整及供應鏈重塑，東南亞各國政府亦仿效早期台灣及中國招商措施，以超優惠租稅獎勵吸引外資，有的甚至給予20年免稅，期滿再減半稅負的優惠。

但在跨國佈局上，台商除了比較各國投資環境及優惠措施外，也要善用租稅協定並留意租稅規劃，舉例而言，投資路徑不同，對公司或個人股東等出資方而言，自印尼取得之股利可能就有高達16％所得稅差。

KPMG安侯建業執行副總林棠妮表示，台商現在面臨到兩大難題，第一是大陸當地環境法遵成本、勞工成本提高，第二是免稅天堂的紙上公司已非避稅萬靈丹，台商應考量經濟實質法令所衍生出來法令遵循成本及各國的租稅成本的考量，最終回饋至股東的整體稅負成本的影響。

KPMG安侯建業執業會計師劉中惠則提醒，營運供應鏈調整繁雜，在中國大陸如何進行稅務處理尤需謹慎，不是把幾個客戶的訂單或幾條生產線直接換去別的國家做就沒事。若肇因於中美貿易戰考量，劉中惠建議，企業可藉由準備美國加徵關稅前後影響，或舉證客戶要求等因素相關內部資料，進行接單效益與可行性分析，以補充可能課稅的防禦文件。

(工商 )