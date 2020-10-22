經濟部今天進行第10次人工增雨，並首次動用無人機深入雲層施放燄劑，未來可望成為造雨主力。不過水情告急，一期稻作是否也要停灌休耕？經濟部長王美花說，11月下旬會決定，一定會超前部署，提前對外公布。

因鋒面通過，經濟部與空軍合作，一連三次在石門水庫空陸並進，擴大人工增雨，其中一次還是以無人機攜帶焰劑施放。國產高空焰彈與地面焰劑，也在石門與翡翠兩水庫齊發。

水利署晚間表示，人工增雨後，石門與翡翠整天都有持續降雨，顯示增雨是有成效。無人機是委託國家中山科學研究院研發測試，這次是攜帶1到2支焰劑，數量不多，但具有可深入雲層優點，效果比地面好。未來各項條件穩定調整後，會增加無人機數量，可望成為人工增雨另一新利器。

農業用水目前已都抽調支援工業與民生用水，桃竹苗地區1.9萬公頃二期稻作已停灌，但明年春尚有一期稻作插秧。王美花表示，會看水情，11月下旬決定一期稻作停灌休耕，有任何措施會公布。

水利署表示，一期稻作是否停灌，取決於降雨量、節水量、各地蓄水量三個指標，如果降雨不理想，各地水庫水量不足，就有可能連一期也休耕，但現在還說不準，畢竟二期農業用水停灌後，石門水庫蓄水率已經有小回升。

王美花表示，以前一期稻作停灌通常是到12月底、1月才宣布，這次一定會超前部署，比過往提早宣布，不會讓農民增加資材才說不能種。

國民黨立委楊瓊瓔則是在立法院詢問，除了停灌之外，經濟部還有甚麼作法？王美花說，人工增雨只是其中一項，現在已經跟政院爭取經費再增加抗旱水井，以及蓋新竹南寮海淡廠。楊呼籲，應四路併進作整體規劃，包括水庫清淤、抗旱水井、人造雨、海水淡化，對此經長予以認同。

(中時 )