美元指數從7周低點微升 20:532020/10/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新一輪紓困案在11月3日大選前敲定的希望變濃，但另方面全球新冠肺炎確診病例回升，也增強美元等避險資產的需求，美元指數22日從7周低點微揚。周四美元指數升至92.863點，高於周三觸及的92.469點，該水位創下9月2日來新低。美元兌日圓走堅到兌104.73日圓，高過前一交易日觸抵的1個月低點104.345日圓。 (工商 ) #美元指數 #日圓 #美國 #新一輪 #紓困案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元續疲 紐約期棉漲至一年半新高 10:162020/10/22 財經 《日股》日經疲弱不振 早盤挫低184點 11:242020/10/22 財經 《韓股》美紓困案利空＋國內疫情升溫 韓股連3漲止步 15:562020/10/22 財經 《韓股》市場樂觀不起來 KOSPI盤跌 11:582020/10/22 財經 美股全數收低 壓抑台股加權指數走勢 09:112020/10/22 財經 《商情》需求低迷 BDI指數連3跌 10:162020/10/22 財經 人民幣離岸價 狂漲逾300個基點 04:102020/10/22 全球財經 一銀力挺「兆元振興」 助逾7千家企業取得新融資額度 17:382020/10/22 財經 《國際金融》干預大選消息擾局 道瓊指期跌近200點 11:242020/10/22 財經 紓困發威 信用卡預借現金 大減12.6％ 04:102020/10/22 金融．稅務 財經熱門新聞 脫鉤大選？美元崩潰快了 專家洩暴殺35％時機 - 財經 歐政客也要華為死？ ECTA反禁令 曝歐盟封殺最慘下塲 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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