美國新一輪紓困案在11月3日大選前敲定的希望變濃，但另方面全球新冠肺炎確診病例回升，也增強美元等避險資產的需求，美元指數22日從7周低點微揚。周四美元指數升至92.863點，高於周三觸及的92.469點，該水位創下9月2日來新低。美元兌日圓走堅到兌104.73日圓，高過前一交易日觸抵的1個月低點104.345日圓。

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