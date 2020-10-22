全球最大民宿短租平台Airbnb在21日宣布，與前蘋果首席設計師艾夫（Jony Ive）達成長期結盟的協議，未來幾年雙方將攜手合作，幫Airbnb打造全新的產品和服務。

Airbnb共同創辦人兼執行長切斯基（Brian Chesky）周三在部落格發文，宣布與矽谷傳奇設計師艾夫合作的消息。他透露，艾夫還將協助Airbnb籌組國際設計團隊。

切斯基在文中指出，艾夫效力蘋果這麼長時間，幫忙設計出iMac、iPod、iPhone及蘋果商店等，他一直都很欣賞景仰這位設計鬼才。 本身也具設計背景的切斯基說：「對於創意及設計的價值和重要性，我們有共同的信念。無論是打造物件與界面，還是精心設計服務和體驗，我們都懷抱著信仰。」

艾夫是已故蘋果共同創辦人賈伯斯的親密戰友，他任職蘋果將近30年時間，領銜設計糖果色的iMac，幫1990年代的蘋果從瀕臨破產的絕境中起死回生，之後又催生引領風騷的iPhone。

不過這位蘋果產品設計的靈魂人物，去年告別待了27年的老東家自立門戶，獨自成立設計公司LoveFrom。

根據親近Airbnb的消息人士透露，該公司周三告知員工，設計長施雷佛（Alex Schleifer）將轉為兼職角色，公司會另行物色全職設計長接替。

消息人士指出，Airbnb與艾夫及其公司LoveFrom達成合作協議，恰逢這家短租龍頭準備IPO（首次公開募股），目標募資30億美元之際。

Airbnb今年8月秘密向美國證管會遞交IPO申請書，預定年底之前掛牌上市，可望成為今年來最大宗的IPO案之一。

Airbnb業務在全球厲行防疫封鎖措施下大受打擊，被迫解雇四分之一人力，所幸入夏後各國逐漸解封，不少人出遊解悶，訂房開始有起色。

(工商 )