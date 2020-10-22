投資臺灣事務所今（22）日通過臺商「亞立田公司」與根留企業「延陵實業」2家共斥資逾5億元擴大投資臺灣。目前「投資臺灣三大方案」已吸引693家企業超過1兆1,278億元投資，將創造94,246個本國就業機會，包括205家臺商返臺投資約7,886億元，帶來6萬5,240個就業機會；88家根留企業投資約1,693億元，帶來1萬2,718個就業機會。後續尚有近50家企業排隊待審。

亞立田專注好聲音40餘年，長期以台北總部研發設計、中國廣州製造模式，為全球知名品牌大廠打造多樣化音頻產品。美中對抗加上疫情雙重打擊，亞立田決定降低中國廠產能，將高階產線移回臺灣，投入9千萬元在竹科宜蘭園區設立研發中心、電聲實驗室與「智慧醫療」產線，導入AGV無人搬運車、機器人焊錫機，朝智慧醫療及智慧車電等高附加價值領域發展。

亞立田的代工產品廣泛應用於電競產業、消費性電子、車用娛樂、行動通訊、智慧家居及醫療保健，車用無線耳機已打入TOYOTA、LEXUS等車廠前裝供應鏈，近年經營「ALTEAM我聽」自有品牌，在國內實體店面、電商與美國Amazon皆有斬獲。隨著全球步入高齡化社會，輔聽產品需求持續增溫；高階車款熱度不減，亦帶動車用影音裝置市場規模。此次決定返臺投資進駐宜蘭園區，將致力拓展MIT音頻產品至全球各地，推動臺灣電聲產業創造新利基。

延陵實業專精鞋業織品製造40年，提供Nike、Converse、Skechers、Columbia、Vans等全球知名運動及戶外用品大廠製鞋所需布料，自1993年起即成為全球第一大運動品牌Nike鞋裡布及鞋面布主要供應商，在競爭激烈的運動鞋產業鏈佔有一席之地。疫情加快人們追求運動、健康的腳步，為因應客戶對高品質、短交期、客製化等各項嚴格要求，延陵斥資逾4億元在彰化廠建置圓編針織布智慧化產線，添購成品測試實驗室設備，同時導入化學品物料全自動倉儲系統、廢水回收設備，落實智慧製造與綠色製程，藉此優化就業環境，吸引更多在地人才加入，同時持續研發各式新織品，開拓多元市場，將可帶來30個本國就業機會。

(工商 )