華為Mate40問世 搭載絕版5奈米麒麟晶片 20:552020/10/22 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為22日晚正式發表旗艦機Mate40，全新5奈米製程的絕版晶片麒麟9000一同亮相。 騰訊科技報導，華為Mate40系列此次包含Mate 40，Mate40 Pro，Mate40 Pro＋三款產品，同時還有一款保時捷設計款式。Mate40 Pro、Mate40 Pro＋兩款手機均搭載6.76吋OLED螢幕，刷新率為90Hz。 華為消費者業務CEO余承東在Mate40發布會上表示，目前華為連接消費終端設備10億台，其中7億為手機。 (工商 ) #全新 #Mate #華為 #Pro #搭載 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶睿發表iNSIGHT新產品 開放平台要共創智慧化影像時代 16:412020/10/22 財經 明華社區做綠能 賣電發重陽紅包 04:102020/10/22 地方新聞 《半導體》NRE疫後回溫＋與同業有差異 外資正向看智原 09:422020/10/22 財經 宏碁全球發布會 端全線新品 04:102020/10/22 產業．科技 華城電機布局台灣電動車充電站有成 12:482020/10/22 財經 設計新北「百華齊新-原生文化在地融合」開展 11:312020/10/22 生活 KKday獨家開賣華信曙光專機 前進台東看阿妹跨年演唱會 15:012020/10/22 科技 《美股》數據中心晶片業務撐腰 賽靈思本季營收預測超預期 10:502020/10/22 財經 三星少主李在鎔訪ASML真意曝光 大動作針對台積電 16:032020/10/22 財經 訂單驟減 華為供應鏈PCB廠相互今資遣412人 12:202020/10/22 生活 財經熱門新聞 脫鉤大選？美元崩潰快了 專家洩暴殺35％時機 - 財經 歐政客也要華為死？ ECTA反禁令 曝歐盟封殺最慘下塲 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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