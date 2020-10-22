華為22日晚正式發表旗艦機Mate40，全新5奈米製程的絕版晶片麒麟9000一同亮相。

騰訊科技報導，華為Mate40系列此次包含Mate 40，Mate40 Pro，Mate40 Pro＋三款產品，同時還有一款保時捷設計款式。Mate40 Pro、Mate40 Pro＋兩款手機均搭載6.76吋OLED螢幕，刷新率為90Hz。

華為消費者業務CEO余承東在Mate40發布會上表示，目前華為連接消費終端設備10億台，其中7億為手機。

(工商 )

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