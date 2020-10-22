2020 ITF台北國際旅展將於10月30日假台北南港展覽館盛大舉行，配合旅展到來，晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅品牌，集結全台從北到南共6個據點齊力推出超值優惠，線上旅展將於10月26日中午12:00於官網準時開賣，聯合住宿券每張只要1,999元，適用於各館精緻客房平日入住乙晚，每房含自助早餐吃到飽，以捷絲旅台北西門館精緻家庭四人房原價10,120元，折扣優惠更直逼2.2折。

Just Sleep 捷絲旅表示，在不能出國的當下，聯合住宿券絕對是環島旅行首選，憑住宿券可任選從北到南旗下6館，台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館及高雄站前館等精緻客房平日入住乙晚，尤其捷絲旅台北西門館更首次祭出精緻家庭四人房不加價，加贈兩大兩小自助式早餐，實惠的價格享受媲美五星飯店的優質服務，體驗全台CP值最高風格設計旅店。

Just Sleep捷絲旅聯合住宿券適用日期自2020年10月26日起至2021年06月30日，各館適用房型如下，以北部地區捷絲旅台北西門館為例，可享精緻家庭房乙晚，週日至週五免費入住。交通便捷的捷絲旅台北三重館，可享豪華雙人房乙晚，週日至週四免費入住。近郊溫泉風景區捷絲旅宜蘭礁溪館，可享沛－日式溫泉客房雙人房乙晚，11月至2月之週一至週四和3月至6月之週日至週五，每房每晚加價800元。熱門花東地區捷絲旅花蓮中正館，可享精緻客房乙晚，週日至週五，每房每晚加價500元。南部地區捷絲旅高雄站前館，可享城市花園主題房豪華客房乙晚，週日至週五，每房每晚加價100元。高雄中正館，更享精緻客房乙晚，週六假日免費入住。

響應台北市政府推廣旅遊不遺餘力，首次參展捷絲旅台北西門館設攤於南港展覽館1館1樓台北市展區攤位編號J109，推出限定商品，只在旅展現場販售「爐烤牛排 一泊二食」住宿券每張只要1,999元，每日限量100張，要搶要快。入住要價8,800元豪華雙人房乙晚，每房含兩客早餐及兩客爐烤肋眼牛排午餐套餐，含例湯、麵包、沙拉等，餐後加贈Haagen-Dazs冰淇淋，可享週日至週五免費入住，等同打了1.9折優惠折扣。專案內含美國肋眼牛排套餐，是由捷絲旅主廚楊士賢領軍料理，承襲晶華酒店廚藝團隊的招牌餐點，精選兼具嫩度和油花的肋眼部位佐以燒烤食蔬，標榜滋味多汁鮮甜。

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