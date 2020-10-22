日前，瑞典繼美英之後，禁止採用大陸華為及中興設備的企業參與5G頻譜拍賣，但其實歐洲內部對是否封殺華為及中興5G意見分歧。歐洲議會40多名議員近日致函歐盟各國電信部長和歐盟委員會高級官員，促請採取封殺大陸5G技術的措施，而歐洲競爭電信協會（ECTA）也發表聲明，譴責以地緣政治因素封殺大陸技術，將造成歐盟5G部署延遲等負面影響。

根據《香港經濟日報》報導，作為歐盟決策機構之一的歐洲議會，40多名議員近日致函歐盟各國電信部長和歐盟委員會高級官員，促請採取一項封殺大陸5G技術的措施。但同一時間，歐洲競爭電信協會（ECTA）也發表聲明，譴責以地緣政治因素封殺大陸技術，並警告此舉將造成歐盟5G部署延遲等負面影響，排除特定供應商將損害消費者及行業利益。

報導並引述外媒說法，這批歐洲議會議員將華為、中興公司列為「 高風險設備供應商」，稱其對網絡安全構成威脅，他們並向歐盟各國電信部長和歐盟委員會高級官員致信，呼籲歐洲削減對華為、中興的公共資金支持。這些鷹派議員聲稱，兩家公司在歐洲5G網絡中的技術，將構成安全威脅。

但在同一時間，歐洲競爭電信協會（European Competitive Telecommunications Association，ECTA）日前發表聲明，譴責出於地緣政治因素，封殺大陸5G供應商，並警告此舉將造成歐盟5G部署延遲等負面影響。

聲明還提到，歐洲如禁止華為及中興5G，會令歐洲可使用的全球供應商數量從五家減少到三家，即只有芬蘭諾基亞、瑞典愛立信、和韓國三星，這將使電信運營商的選擇更加少了。而在不保證性能的同時，還將使5G設備的成本大大提高，將會限制電信行業的創新潛力，從而對電信行業造成嚴重影響，並排除特定供應商將損害消費者及行業利益，打擊市場內部凝聚力。

歐洲競爭電信協會總幹事呂克·安德里克斯（Luc Hindryckx）對路透社表示，聲明反映了協會成員的擔憂，如採取「歐盟5G安全工具箱」的通用方式（一刀切方式），評估電信設備供應商風險，最終會導致愈來愈多歐盟成員國實質地禁止華為技術。

報導指出，在2020年IPLytics公布的5G專利數據統計中，華為的5G專利數量擁有3,147件，位居榜首；而中興在5G方面的專利也不少，數量達到2,561件，位居全球第三名，反應兩家大陸公司在5G領域擁有相當的優勢。

(中時新聞網)