陪睡價目表網路瘋傳。（取自宅論壇）

網美「橫綱凱咪」日前爆料，網美圈約有七成的人「在賣」，此言論引起軒然大波，不料後來網路又出現「陪睡價目表」，知名律師林智群看完價目表不禁搖頭PO文感嘆：「難怪父母要我們好好讀書」。

「陪睡價目表」傳出後，橫綱凱咪看後直言「是假的」，真正的報價單會直接做成「麻豆卡」，價格也是另外報價，不會做成表格，還點名潔哥、米砂等2名網紅，直接說「淫媒一定不會找上妳們的」。

橫綱凱咪打臉網路流傳的VVIP陪睡價目表。(取自橫綱凱咪IG)

林智群律師看完網美的價目表，忍不住感嘆：終於明白父母要我們好好念書的苦心。（圖／翻攝臉書／林智群）

事件在網路上引起討論，律師林智群PO文發表感想：「他們從小就被父母灌輸要認真念書，才能上好大學、找到好工作賺大錢，直到出社會才知道，有些事情是天生的。」

他舉例說，有人出了社會每個月收入2萬，辛苦工作10年，存下100萬元，接著又收到父母贊助的2900萬元，買下了總價3,000萬元的房子，故事相當勵志。

還說，有些人天生麗質，發育好、皮膚也好，雖然對念書沒有興趣，但出了社會後當上直播主或網美，月收入幾十萬，甚至上百萬，故事也十分勵志。

林智群不禁感嘆，當初父母要求他們認真念書，事實上就是在暗示父母沒錢，或只能靠自己努力，也就是「叫我們自己想辦法的意思吧！」。

林智群幽默的貼文發出引起許多回應，粉絲們在下方惡搞留言「3000萬故事好勵志」、「不知道父母當年的暗示是這個意思…好後悔當初沒好好唸書」、「看板主的文，真的懂了甚麼，頓悟啊」、「怎麼可以這麼專業。」

(中時新聞網)